לפיד תקף בחריפות את חוק הגיוס; בנט סיפק פדיחה | צפו

יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מסרו הערב (שלישי) הצהרה מיוחדת לתקשורת בנושא חוק הפטור מגיוס. זאת על רקע הדיונים בוועדת החוץ והביטחון בסעיפי החוק, לצורך הכנתו לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על דחיית הצהרתו בעניין, "עקב אילוצי לו"ז", כך לפי משרדו, ובתוך כך, משתתף בדיון על תקציב משרד התחבורה.

נפתלי בנט, שהצהרתו נפתחה עם פדיחה, "חבר'ה, מהתחלה, ביקשתי בלי", אמר בהמשכה כי "יש רק שתי אפשרויות. או לגייס את אחינו החרדים כדי שיתנו כתף או לגזור על המילואימניקים שלנו עוד כמאה עשרים ימי מילואים בשנה באופן קבוע ולהרוס להם את העתיד המקצועי ואת חיי המשפחה".

עוד הוסיף כי צה"ל "זקוק לגב ממשלתי, אלא שהממשלה במקום לפעול לגיוס החרדים - היא עושה בדיוק הפוך". "בימים אלה הממשלה מקדמת חוק שימנע כל סיכוי לגייס חרדים. החוק שהממשלה מקדמת זה לא חוק גיוס - זה ישראבלוף".

יושב ראש הקואליציה אמר בהצהרתו כי "בבחירה בין הלוחמים למשתמטים נתניהו בחר במשתמטים ובגד בלוחמים. מה שעלה בכנסת הוא חוק השתמטות על מלא ומטרתו היחידה היא חידוש הזרמת הכסף לישיבות".

"60 מיליארד ש"ח, שאנחנו משלמים כל שנה מכספינו למשתמטים שלא מגיעים לבאקום". החוק הזה מבזה את הלוחמים שלנו", הוסיף, "מבזה את הציונות את צה"ל. הבריחה של נתניהו הערב היא מסר ברור לכל חברי הקואליציה. אי אפשר להגן על החוק הזה והוא לא יעבור - אני מתחייב, אנחנו נעצור אותו".

כזכור, ועדת החוץ והביטחון המשיכה לדון גם היום בסעיפי החוק, כאשר מדובר בדיון השני שנערך השבוע בנושא. הדיון הקודם כאמור, שנערך אתמול, נהפך סוער כשפצוע צה"ל רס"ן שחר ורון הוצא מהוועדה לאחר שקרא לעבר חבר כנסת: "שלחת אותנו להילחם ומתנו בשבילך". חבר הכנסת בועז ביסמוט אמר במהלכו כי "יהיו תיקונים בחוק הגיוס, בשביל זה אנחנו יושבים פה".