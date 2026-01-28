האם ראש הממשלה נתניהו יודר ויורחק מוועדת החקירה האלטרנטיבית למחדל 7 באוקטובר, כשהוא עצמו עומד בראש הוועדה שתקבע את סמכותה? כתבנו בכנסת עמיאל ירחי הביא אתמול (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" את הפרטים מהמהלך אותו הקואליציה מקדמת.

חוק ועדת חקירה של הקואליציה צפוי להשתנות כך שנושאי החקירה יקבעו על ידי הכנסת ולא על ידי הממשלה. המשמעות: סגירת "ועדת המנדט" בראשות נתניהו. בפועל, גם היום ראש הממשלה נמנע מלכנס את הוועדה בראשותו - ח"כ אריאל קלנר מקדם את השינוי.

נציין כי "צוות השרים" לקביעת מנדט ועדת החקירה, היה אמור להיות מכונס ביום רביעי האחרון, אך נדחה בשל לו"ז הכנסת. הצוות היה אמור לפרסם את מסקנותיו לפני יותר משבועיים.

במקביל, הודיעה הממשלה בתשובה לבג"ץ לאחרונה כי אין בסמכותה להורות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את אירועי טבח 7 באוקטובר. "מדובר בצעד חריג, חסר תקדים מבחינה משפטית, שאין לו בסיס בחוק ושיפוטו של בג"ץ אינו מאפשר הכרעה מסוג זה", נכתב.