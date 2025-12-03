פרסום ראשון: בסביבת נתניהו דורשים "מסגרת זמנים" לאישור חוק הגיוס

פרסום ראשון: בסביבת נתניהו רוצים התקדמות מהירה בחוק הגיוס ודורשים ״מסגרת זמנים״ לאישור חוק הגיוס. ברקע הביקורת הציבורית על חוק הגיוס והמתנגדים שצצו בקואליציה, בסביבת נתניהו מבקשים שהחוק יתקדם במהירות ומבקשים להבין מה זמן המינימום שנדרש לקיום דיונים על החוק מבחינת הייעוץ המשפטי.

ברקע הלחץ בקואליציה לקידום החוק, הגיע לידינו תיעוד של היועמ"שית הכנסת, שגית אפק, מגיעה יחד עם יועמ"שית ועדת החוץ והביטחון ללשכת יו״ר הוועדה, ח״כ בועז ביסמוט, שאמון על קידום החוק.

במטרה לזרז את הליך אישור החוק בכנסת, הקואליציה מתכוון לשאול את הייעוץ המשפטי לכנסת כמה זמן צריך כדי לעבור על כל הסעיפים בהצעת החוק, וכמה דיונים עוד נדרשים כדי לקדם אותה.