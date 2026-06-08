פרסום ראשון: שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ התבטא בישיבת הסיעה נגד "חוק יסוד: לימוד תורה" שהניחה ש"ס על שולחן הכנסת - לפיו זכויות לומדי התורה יושוו לזכויות החיילים. גם יתר חברי הכנסת תקפו את החוק.

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בישיבת הסיעה נאמר כי "לא יכולים לקבל את הסעיף שקובע שמי שלומד תורה יקבל זכויות שוות כמו מי שמשרת בצבא. עם זאת בציונות הדתית לא מתנגדים לסעיף שמדבר על לימוד תורה כערך עליון". אם הציונות הדתית תצביע נגד ההצעה במליאה - לחוק לא יהיה רוב.

"חוק שקובע שמעמד המשתמט זהה למעמד של חייל. חילול כבודם של חיילי צה"ל"

כאמור, ש"ס הניחה היום על שולחן הכנסת את הצעת "חוק-יסוד: לימוד התורה". על פי ההצעה, זכויות לומדי התורה - יושוו לזכויות החיילים.

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט: "אחרי שעם ישראל בלם את חוק ההשתמטות המקורי, הקואליציה מנסה להעביר חוק השתמטות על סטרואידים, תחת השם הציני והשקרי 'חוק לימוד התורה'. זהו חוק שקובע שמעמד המשתמט זהה למעמד של חייל. זה חילול התורה וחילול כבודם של חיילי צה״ל שנלחמים כעת בלבנון".

"בממשלה החדשה נפרק את המדינה החרדית שצמחה בתוך מדינת ישראל, נכניס את אחינו החרדים לתעסוקה ולשירות בצה"ל, וכך נציל את המדינה", מסר בנט.

הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט מסר: "בממשלת נתניהו שווה להיות משתמט. זה גם יותר בטוח וגם יותר משתלם. בזמן שרבים מאזרחי ישראל ישבו היום במקלטים וחיילינו נלחמים ומסתכנים - ראש הממשלה ששלחה וממשיכה לשלוח אותם למלחמה, פועל לחוקק חוק יסוד שיעניק זכויות שוות ללוחמים בצה"ל וללומדי התורה. עולם הפוך".

"בממשלה שנקים נעביר חוק גיוס אמיתי, שיחזק את צה"ל ויישמר אותו כצבא העם. כל העם. המשרתים יתוגמלו ועל המשתמטים נטיל ענישה כבדה. רק כך נוכל להבטיח את מימוש ייעוד צה׳׳ל: להגן על המדינה, להבטיח את קיומה ולנצח במלחמה", מסר איזנקוט.