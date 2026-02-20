ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שצוטט השבוע ביישוב אפרת כי אינו פוסל ישיבה בממשלת אחדות' ולא מתכוון להחרים את השרים בן גביר וסמוטריץ', חידד היום (שישי) את דבריו ברשת החברתית X שם כתב: "אני רוצה להיות ברור: לאיתמר בן גביר אין מקום בממשלה שלי. לא בגלל 'שיח חרמות', אלא מפני שהוא שר כושל שפועל בבריונות ובגזענות נגד ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

כזכור, השבוע חשף הכתב הפוליטי נדב אלימלך כי בנט אמר בכנס פוליטי באפרת שהוא מתכוון להקים ממשלת אחדות ולשבור את הגושים.

באותו כנס, מול קהל שהוא לב לבה של הציונות הדתית, בנט הסביר שצריך לפרק את הגושים ולפעול להקמת ממשלת אחדות. יום קודם לכן, נזכיר, בנט אמר בנאומו בוועידת הנשיאים בירושלים שיש לשלוח הנהגה שכשלה הביתה - אך לא אמר מפורשות שלא יסכים לשבת עם נתניהו.

חבריו לגוש לא אהבו את האמירה שמכשירה לכאורה ישיבה עם ביבי. אביגדור ליברמן כתב: "אסור להתחבר לנתניהו בשום תנאי ובשום נסיבות". ויו"ר האופוזיציה לפיד סיכם: "מסכים".

יצוין כי במסגרת גישת "סיום עידן החרמות" שבנט מקדם לאחרונה, כדי לא לסנדל את עצמו לגוש השינוי שמתקשה להתגבש ולהמריא, הוא אמר לקהל הימני שהוא גם לא מחרים את השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. וכעת הגיע החידוד הנוסף.