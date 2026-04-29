בכירים במפלגת הליכוד פנו לאחרונה לראש הממשלה בנימין נתניהו בהמלצה להקדים את הבחירות בחודש וחצי. אומנם התאריך המסתמן לבחירות הוא ה-27 באוקטובר, אך בליכוד טוענים כי עדיף להפסיד חודש וחצי בשלטון מאשר קדנציה שלמה.

במפלגת הליכוד הגיעו למסקנה הזאת משילוב של מספר גורמים אשר עלולים להשפיע על הבחירות. במפלגה טוענים כי הסמיכות של מועד הבחירות המתוכנן למספר שבועות בלבד אחרי רצף אירועי הזיכרון לטבח ה-7 באוקטובר יקשה על החזרת מצביעים לגוש הקואליציה. בנוסף, בליכוד מבינים שהפלת חוק הגיוס תהווה זרז לפיזור הכנסת בסוף חודש מאי.

התאריך אליו מכוונים כעת במפלגה הוא ה-1 בפסטמבר, יום פתיחת שנת הלימודים. בליכוד מעדיפים שלא לקיים את הבחירות בתאריכים אחרים במהלך החודש בשל הקירבה לטיסות החרדים לאומן באזור ראש השנה, אשר השנה מתקיים ב-12 בספטמבר.

ההחלטה הסופית על הקדמת הבחירות בסופו של דבר היא רק של נתניהו, שכרגע מתמהמה עם הכרעה בשל סוגיית איראן שעדיין פתוחה.