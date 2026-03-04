היועמ"שית לבג"ץ: הוציאו צו המחייב לפטר את בן גביר

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ביקשה היום (רביעי) מבג"ץ להוציא צו המורה לראש הממשלה נתניהו להדיח את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתפקידו.

"... בהיעדר ערובות ומנגנונים להבטחת פעילותה התקינה, הממלכתית והשוויונית של משטרת ישראל, בפרט משראש הממשלה לא פעל מול השר לשם כך, הרי שאלמלא יחול שינוי משמעותי בתשתית וככל שלא יעמוד ראש הממשלה בנטל שהוטל עליו לנמק מדוע לא יורה על העברתו של המשיב מס' 2 (בן גביר) מתפקידו, עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא כי יש להוציא צו מוחלט בעתירות", ציינה בהרב-מיארה בכתב התשובה.

תגובתה של היועמ"שית נמסרה לאחר שבג"ץ הוציא בחודש שעבר צו על תנאי המורה לנתניהו לנמק מדוע הוא אינו מדיח את בן גביר. הצו הוצא בעקבות עתירות שדרשו להדיח את השר בשל התערבותו בעבודת המשטרה.

"החלטת ראש הממשלה שלא להעביר מתפקידו את בן גביר ונוכח שתיקתו אל מול התנהלותו נותנים רוח גבית לשר לביטחון לאומי ולגיטימציה להמשך הפגיעה הקשה ביסודות המשטריים", ציינה בתשובתה.

בהמשך החודש בג"ץ צפוי לקיים דיון בעתירות. היועצת ציינה כי התערבויות השר משקפות "תמונה ברורה, קשה מאוד וחסרת תקדים של פגיעות חוזרות ונשנות בעקרון עצמאות המשטרה, השפעה פוליטית פסולה על הפעלת הכוח ולא פחות חשוב מכך - יצירת תודעה בקרב שוטרי משטרת ישראל כי קידומם תלוי בכך שפעולותיהם יעלו בקנה אחד עם האינטרסים הפוליטיים של השר, שאם לא, קידומם ייפגע". לפי היועצת, כל אלה פוגעים בעצמאות המשטרה "ובעקרונות היסוד הגרעיניים המעצבים את זהותה הדמוקרטית של המדינה".

תגובת השר בן גביר: "בשעה שמדינת ישראל נמצאת במלחמה מהגורליות והחשובות בתולדותיה, מנסה פקידה עבריינית מפוטרת לקדם ביצוע הפיכה שלטונית במדינה דמוקרטית ולפטר נבחר ציבור. אין בתולדות המדינות הדמוקרטיות תקדים בו פקיד מפטר נבחר ציבור - גלי בהרב-מיארה חושבת שאנחנו נמצאים באיראן ועוד מעט היא וחבר הפקידים העבריינים שלה יקימו כאן משמרות מהפכה - הדמוקרטיה תנצח".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מסר: "עם ישראל מאוחד במלחמה היסטורית נגד אויביו בציר הרשע האיראני. דווקא עכשיו דחוף לגלי בהרב-מיארה להמשיך במופע הזוי של ניתוק וחוסר מודעות במלחמתה נגד הממשלה, נגד הדמוקרטיה ונגד בחירתו של העם. לא ניתן לזה לקרות. אף אחד, למעט העם, הכנסת והממשלה שנבחרו על ידו, אינו מוסמך למנות או להדיח שרים. בן גביר ישאר השר לביטחון לאומי והממשלה שלנו תמשיך להוביל את מדינת ישראל על אפה ועל חמתה של בהרב-מיארה".