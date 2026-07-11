הרב יצחק יוסף: "אין סיכוי שנתניהו יחזור בתשובה, איזנקוט אולי כן"

המתיחות בין נתניהו והחרדים נמשכת: המנהיג הרוחני של ש"ס והרב הראשי הספרדי לשעבר, הרב יצחק יוסף, תקף הערב (שבת) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר כי "אין סיכוי שהוא יחזור בתשובה".

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בדרשתו השבועית אמר הרב יוסף: "אנחנו נמצאים, בעוונותינו הרבים, במדינה חילונית, לא מדינה חרדית. אנחנו מתפללים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה, ויש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי. איזנקוט אולי כן יחזור בתשובה".

ח"כ יוליה מלינובסקי ממפלגת "ישראל ביתנו" בתגובה לדבריו של הרב יצחק יוסף: "שהדברים יהיו ברורים - זה המבחן של אייזנקוט. האם ילך בנתיב של גיוס לכולם וישראל ציונית וליברלית, או שימשיך בפלירטוטים עם עסקני הדת".

הדברים של הרב יצחק יוסף מגיעים על רקע המתיחות בין נתניהו והחרדים, על רקע מעצר תלמידי הישיבות והמחלוקות על חוק הגיוס וחוק יסוד לימוד תורה. במפלגת ש"ס אמרו לאחרונה כי הם לא מחויבים לגוש הימין כל עוד לא יעבור חוק יסוד לימוד תורה וייפסקו מעצרי העריקים.