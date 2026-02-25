מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים שהגיש חבר הכנסת אבי מעוז. 56 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 47 מתנגדים, והיא תועבר לוועדת הכנסת לצורך קביעת הוועדה שתדון בהמשך קידומה.

הצעת החוק מבקשת לקבוע בחוק הגדרה מפורשת למונח "חילול" ביחס למקומות הקדושים ליהודים, כהתנהגות הסותרת את הנחיות ופסיקות הרבנות הראשית. בנוסף, מוצע לעגן כי הרבנים הראשיים ייחשבו כנציגי בני הדת היהודית לעניין חובת ההיוועצות של שר הדתות בעת התקנת תקנות מכוח החוק.

בדברי ההסבר נטען כי במהלך השנים נוצר חוסר בהירות סביב הביטוי "נציגים של בני הדתות הנוגעים בדבר", וכי פרשנויות שונות שניתנו לו חרגו מכוונת המחוקק המקורית. לפיכך, מבקשים יוזמי ההצעה לקבוע באופן מפורש כי הגורם עמו יש להיוועץ ביחס למקומות הקדושים ליהודים הוא הרבנות הראשית לישראל.

האישור עבר בניגוד לעמדתו של ראש הממשלה, ועורר תגובות פוליטיות חריפות. סגן ראש הממשלה ושר המשפטים ולשירותי דת, יריב לוין, בירך על ההצבעה ואמר: "הייתה לי הזכות להצביע בעד חוק הכותל. הכנסת אמרה לבג"ץ - עד כאן. אני קורא להשלמת החקיקה כדי לשים סוף להתערבות בג"ץ בניהול הכותל".

מנגד, בארגון "נשות הכותל" תקפו בחריפות את המהלך וטענו כי מדובר ב"יום שחור לעם היהודי". לדבריהן, החוק עלול להוביל להטלת עונש של עד שבע שנות מאסר על מי שתתפלל בכותל שלא לפי עמדת הרבנות הראשית. הארגון הזהיר מפגיעה ביהדות התפוצות ובזכויות נשים, והודיע כי ימשיך להיאבק נגד קידום התיקון.