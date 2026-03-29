פחות משבעה חודשים נותרו עד למערכת הבחירות, והעימותים וחילוקי הדעות בין המפלגות השונות נמשכים כל העת. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף היום (ראשון) את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

הוא פרסם הצהרה בה אמר: "הוא חבר שלי - ברית האחים היא דבר אמיתי. אבל אתם לא בטוחים, אני לא בטוח וגם הוא לא בטוח שלא ייקח את המנדטים ויקים ממשלה עם בנימין נתניהו".

"כדי לנצח, אתם צריכים לוודא שהקול שלכם לא יילך למחנה השני", הסביר, "נכון, זו דרישה בסיסית - אתם צריכים לוודא שלא תצביעו למועמד או מפלגה שיש סיכוי שיילך עם נתניהו".

בתוך כך, יושב ראש מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט אמר אמש במהלך ריאיון בתוכנית "פגוש את העיתונות" כי לא יהיה מספר שתיים ברשימתו של בנט. "לא עזבתי את בני גנץ כמספר שתיים כדי להיות לעשות את זה", אמר, "אני מאמין בעצמי, יודע איזו מנהיגות אני מביא ורואה את עצמי מועמד טוב מאוד לראשות הממשלה".

במפלגת "בנט 2026" הגיבו לדברי איזנקוט: "ישראל זקוקה לאיחוד שיביא לניצחון גדול. לפני חצי שנה הונחה בפני גדי איזנקוט הצעה נדיבה להתחבר אל בנט לניצחון. בנט לא יאפשר לחזור על טעות הפיצול והציבור לא יסלח למי שימנע ניצחון. גדי, בוא להתאחד ולנצח"