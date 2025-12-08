נתניהו מחזק את קידום חוק הגיוס: "הליך היסטורי לשילוב החברה החרדית בצה"ל"

ראש הממשלה נאם היום (שני) במהלך דיון "40 חתימות" בכנסת, בנושא "קריסת מעמדה הבין-לאומי של ישראל", וטען כי המצב הכלכלי של המדינה חיובי. לאחר מכן, התפתח עימות קולני עם חברי האופוזיציה לאחר שדיבר על טבח השבעה באוקטובר וחיזק את קידום חוק הגיוס.

"השקל מול הדולר במצב הטוב ביותר, השקעות חוץ זורמות בהיקף אדיר", וטען כי קריסת מעמד, עליו מתקיים הדיון, הוא "ניתוק מהמציאות", אמר נתניהו בפתח דבריו, "ישראל חזקה מאי פעם, היא המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון ובחלק מהנושאים היא עולמית".

נתניהו טען בהמשך כי גלי האנטישמיות בעולם נובעים מ"מיעוטים מוסלמים רידקלים שנכנסו לכל מדינה, קודם כל אירופה". "ההסתה מוזנת על ידי ממשלות וארגונים אנטי-ציוניים, הם מצטטים דברים רבים שנאמרים בבית הזה. אתם אומרים שזו הייתה מלחמה פוליטית, שצה"ל רוצחים תינוקות", תקף.

השיחות התכופות עם פוטין, וההתייחסות הראשונה לחוק הגיוס

בהמשך הוסיף ראש הממשלה ואמר כי הוא משוחח עם נשיא רוסיה פוטין על בסיס קבוע. "יש לשיח הזה משמעות לשמירה על אינטרסים ביטחוניים, זה עוזר לנו להגן על הגבול הצפוני - כולל עכשיו".

בהתייחסות ראשונה לחוק הגיוס, אמר נתניהו כי ההצעה שהונחה על שולחן הכנסת היא תחילתה "של הליך היסטורי לשילוב החרדים בצה"ל ובמערכת הביטחון". לטענת ראש הממשלה, החוק משלב יעדי גיוס משמעותיים, פי ארבעה ממה שממשלת בנט-לפיד הציגה. "החוק מסדיר את מעמד לומדי התורה שתורם אמונתם. עולם התורה שמר עלינו במשך אלפי שנים", הוסיף בדבריו.

לפיד עלה לנאום ותקף את נתניהו: "מה תגיד לאיש הצעיר שאיבד את ידיו ורגליים. דרעי לוחץ עליי, יש בעיה בקואליציה?" ראש האופוזיציה טען כי יו"ר ועדת החוץ והביטחון ביסמוט הושאר לבד: "הרחקתם את עצמם מהאירוע, וידאתם שאין קשר בינכם לחוק ההשתמטות".

ראש האופוזיציה התייחס לפרסה של נתניהו כשהודיע שיישא הצהרה, וביטל אותה דקות לפני: "ברחת כי אין דרך להסביר את החוק, אין דרך להסביר עליו לא אחרי 1,200 נרצחים ולא אחרי 920 חיילים שנפלו במלחמה". לפיד הוסיף כי הסיבה הנוספת שבגללה לא הופיע ראש הממשלה היא כי הוא יודע שהחוק לא יעבור. "אנחנו נעצור את זה - בועדה, במליאה, בבית המשפט או ברחובות. החוק הזה לא יעבור", אמר.

עם תחילת הדיון, תקף חבר הכנסת גלעד קריב את נתניהו: "אתה מקדם חוק סרבנות והשתמטות ומסרסר בדם החיילים להישרדות פוליטית". הוא הוסיף כי זאת נעשה בשעה שראש הממשלה כותב לנשיא המדינה כי בכוונתו "לאחד את העם". "דוהר עם D9 עם יסודות הדמוקרטיה, ואתה עוד רוצה חנינה", אמר.