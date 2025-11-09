פגישת נתניהו שעסקה בקידום ועדת חקירה אלטרנטיבית ל-7.10

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש ביום שישי האחרון עם חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, ודן איתו על קידום הצעת החוק להקמת ועדת חקירה אלטרנטיבית לטבח ה-7 באוקטובר - כך פרסמנו לראשונה היום (ראשון). לפי גורם מעורה בפרטים, לא הייתה התקדמות בקידום החוק.

ח"כ ולדימיר בליאק מיש עתיד הגיב לפרסום ואמר כי נתניהו "ממשיך להתעלל במשפחות השכולות ובכל נפגעי המלחמה", והוסיף כי זה "לא יעזור להם, תקום ועדת חקירה ממלכתית, נקודה". ח"כ נעמה לזימי כתבה ברשת X: "אז נתניהו שולח את קלנר כפרוקסי לחוקק חוק שימלט אותו מאשמה על הטבח שקרה במשמרתו? מי היה מאמין שמממן החמאס יתנהג ככה?".

בתוך כך, מחר תקיים מליאת הכנסת, לדרישת האופוזיציה, דיון 40 חתימות בנוכחות ראש הממשלה בנושא "הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל השבעה באוקטובר". יש עתיד מסרה כי "765 ימים מפרוץ מלחמת השבעה באוקטובר, מסרבת ממשלת ישראל להקים ועדת חקירה ממלכתית שתיתן תשובות למשפחות השכולות שאיבדו את היקר להן מכל, לא נפסיק להיאבק למענן".

השיח בין ראש הממשלה נתניהו לחבר הכנסת קלנר מגיע ימים ספורים לפני המועד בו צריכה הממשלה להשיב לעתירה שהוגשה לבג"ץ, על מה עלה בגורל הקמת ועדת חקירה ממלכתית. נציין כי נכתב בהחלטה כי "אין מחלוקת אמיתית באשר לעצם הצורך להקמת ועדה ממלכתית עם סמכויות חקירה נרחבות".