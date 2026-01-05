ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לנאום היום (שני) במסגרת דיון "40 חתימות" לבקשתם של 40 חברי כנסת, נושא הדיון יעסוק ב"ממשלה קיצונית הפועלת בניגוד לרוב הציוני ופוגעת בלכידות הלאומית ובערכי היסוד של מדינת ישראל", לשון ההודעה.

ברקע הנאום, דיון שהתקיים אמש עם חברי הקבינט המצומצם וראשי מערכת הביטחון. בדיון, עדכן ראש הממשלה על הסיכומים שהושגו מול הנשיא טראמפ והציג תעדופים היכן לפעול ומתי. אמש דיווחנו במהדורה המרכזית כי שר הביטחון והרמטכ"ל קיימו "משחק מלחמה" לבחינת תרחישים שונים אל מול התפתחויות של אירועים באיראן.