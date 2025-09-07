בנט ואיזנקוט נפגשו: "התמקדו ביצירת הנהגה חדשה"

מומלצים -

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נפגש היום (ראשון) עם הרטמכ"ל וחבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט. בפגישה דנו השניים במלחמה בעזה, בדחיפות בהשבת החטופים, ובהידרדרות במצבה הבינלאומי של ישראל.

בנוסף, השיחה התמקדה בצעדים ליצירת הנהגה חדשה שתאחד את העם, תבצר את הביטחון ותשקם את המדינה.

זוהי פגישה נוספת בסדרה שהתקיימה בשבועות האחרונים בין השניים, כחלק מתכנית ההיערכות המתואמת להחלפת הממשלה.