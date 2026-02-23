נתניהו בכנסת: "אנחנו בימים מאוד מורכבים ומאתגרים, איש אינו יודע מה יוליד יום"

ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר היום (שני) במהלך דיון 40 החתימות בכנסת. ראש הממשלה שיגר מסר לאיראנים ואמר: "הבהרתי למשטר האייתולות שאם הם יעשו את השגיאה הקשה ביותר בתולדותיהם ויתקפו את מדינת ישראל - אנחנו נגיב בעוצמה שהם לא יכולים אפילו לדמיין אותה".

עוד הוסיף נתניהו ברקע החשש ממתקפה: "אנחנו בשנתיים וחצי האחרונות הרחקנו איום על כל אזרחי ישראל, שעמדו לפני סכנה מהצורר האיראני וגרורתיו. אנחנו בימים מאוד מורכבים ומאתגרים, איש אינו יודע מה ילד יום. אנחנו עם עין פקוחה וערוכים לכל תרחיש".

הנאום של ראש הממשלה היה חריג וקצר, הוא ארך שש דקות בלבד במהלכם אמר שאינו מוכן להתעמת עם האופוזיציה כמו בנאום רגיל, וכי אנחנו בימים מורכבים.

ראש האופוזיציה לפיד עלה מיד לאחר נתניהו והגיב לו בעניין איראן: "יש סיכוי לא רע שאנחנו לפני מערכה באיראן. אם המערכה הזו תגיע, והיא צריכה להגיע – כולנו נשים הכל בצד. כל חילוקי הדעות יוכנסו להקפאה עמוקה, עד יעבור זעם. כמו בעבר, אני אתגייס להסברה הישראלית ולחיזוק המעמד הבינלאומי של ישראל".

לאחר מכן, תקף לפיד את ראש הממשלה: "מה שיגדיר אותך בהיסטוריה - זה השבעה באוקטובר. איך לא ראית לאן מובילות מזוודות הכסף מקטאר. איך לא ראית לאן מובילה המדיניות השגויה, ההרסנית, של חיזוק החמאס".

עוד הוסיף לפיד בעקבות בקשת משרד רה"מ להסיר את המילה טבח מהחוק להנצחת 7.10: "שיהיה ברור, המילה היא 'טבח', אין מילה אחרת. כשתינוקות נשרפים, כשמשפחות שלמות נרצחות בממ"ד, זה לא אירוע, זה טבח. לא תהיה אסוציאציה חזקה יותר או משמעותית יותר, לא יהיה דבר אחר שיגדיר את תקופתך כראש הממשלה, מלבד טבח השבעה באוקטובר".