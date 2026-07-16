ועדת השרים אישרה: אבטחה לכל החיים לראש הממשלה; רעייתו תאובטח עד לסוף חייו

ועדת השרים לענייני שב"כ אישרה היום (חמישי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יהיה זכאי לאבטחה למשך כל ימי חייו, ורעייתו - עד למותו, עם אופציה להארכה. עוד נקבע כי ילדיו יקבלו אבטחה לחמש שנים.

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כך למעשה התייחסו בדיון ל"מאוימי מלחמת התקומה" - חרף הרצון לנקמה באישים ישראלים בכירים, לאחר חיסול בכירים ובני משפחותיהם באיראן ובלבנון.

כאמור, הוועדה מקיימת עבודת מטה בבחינה לכל ראשי הממשלה - בבחינה של מידע מודיעיני, פעולות שביצע ראש הממשלה במהלך הקדנציה.

כזכור, אמש פורסם כי ראש השב"כ דוד זיני צפוי להמליץ לוועדת השרים לאשר את הבקשה הזו. יש מי שמותחים ביקורת חריפה על על המהלך הזה של זיני - וטוענים שלא במקרה הוא מונה על ידי ראש הממשלה לתפקיד.