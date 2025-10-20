ביטול הדיונים על חוק הגיוס: החרדים נדהמו, נתניהו זימן את ביסמוט

עיכוב נוסף בחוק הגיוס: לשכת יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הודיעה הערב (שני) על ביטול כל הדיונים שתוכננו השבוע בנושא. לאחר הפרסום, ראש הממשלה בנימין נתניהו זימן ישיבת חירום בלשכתו, בנוכחות ביסמוט, כדי לדון בסוגייה. ל-i24NEWS נודע כי החרדים הופתעו מכך.

בהודעה שפורסמה מוקדם יותר היום נכתב: "לידיעתכם, לפני זמן קצר עדכן הייעוץ המשפטי של הוועדה כי טרם השלים את גיבוש הטיוטה הסופית של חוק הגיוס, ונדרשים לו פרק זמן נוסף להשלמת העיבוד המשפטי".

"בהתאם לכך", כתבו, "החליט יושב ראש הוועדה לדחות את הדיונים שתוכננו לשבוע הקרוב לשבוע הבא, כדי להבטיח שהשלב הבא בדיון יתקיים רק על בסיס טיוטה משפטית מגובשת כחלק מהליך חקיקה יעיל וממוקד".

מוקדם יותר היום, פורסמה החלטות מועצת חכמי התורה, בה הורו לש"ס לפרוש גם מהקואליציה אם לא יעלה נושא חוק הגיוס בפתח כנס החורף של הכנסת. בסעיף ד' של המסמך נכתב כי "הדרישה לעמוד בהסכמים ולהביא לחקיקת החוק (החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות) בהקדם ולא יאוחר מפתיחת כנס החורף של הכנסת, וזאת על מנת שיהיה אפשר להמשיך בקיום הממשלה ובשותפות הקואליציונית".

כעת נותר להמתין ולראות האם חבר הכנסת אריה דרעי יקיים את החלטות המועצה ויודיע היום על פרישה מהקואליציה.

גורם במועצת חכמי התורה אמר לi24NEWS כי "המשמעות של סעיף ד' היא שבהיעדר חקיקת חוק חייבים לעזוב גם את הקואליציה כבר בפתיחת המושב ולא רק להתפטר מתפקידי שרים".