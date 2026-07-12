הייעוץ המשפטי לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת פרסם היום (ראשון) עמדה נחרצת נגד הקפאת מעצרי העריקים החרדים בהצעת חוק הגיוס המעודכנת. לקראת העלאת החוק לקריאה שנייה ושלישית, חוות הדעת הרשמית של הצוות המשפטי של הוועדה קובעת כי הניסיון להעניק פטור גורף ממעצרים וחקירות פליליות לתלמידי ישיבות שלא התייצבו לגיוס - אינו עומד במבחנים חוקתיים.

לפי הצעת החוק, כדי לעקוף את טענת האפליה, נקבע כי הפטור ממעצרי עריקות יחול באופן גורף על כלל האוכלוסייה. הייעוץ המשפטי של הוועדה פוסל את המהלך ומגדיר אותו כ"שוויון פרוצדורלי מדומה" שאינו עונה על דרישת השוויון המהותי. בחוות הדעת מודגש כי מתן פטור גורף ממעצרים בעבירות עריקה והיעדרות, במיוחד בזמן מלחמה, פוגע אנושות בחוסן צה"ל, במשמעת הצבאית ובוחן הרעות, והופך את חוק שירות ביטחון ל"המלצה בלבד".

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הושמט לחלוטין המצפן שעניינו צמצום אי-השוויון

מעבר לסוגיית המעצרים, חוות הדעת חושפת שורה של כשלים במתווה המסתמן. השמטת ערך השוויון: מסעיף המטרה של החוק הושמט לחלוטין ה"מצפן הנורמטיבי" שעניינו צמצום אי-השוויון בנטל השירות, והוא מתמקד אך ורק בהסדרת הפטור לתלמידי הישיבות.

מסמוס כלי הפיקוח: מנגנוני הפיקוח והרתעה הוחלשו בצורה משמעותית על ידי הוועדה. בתוכן, בוטל התנאי האוסר על תלמידי הישיבות לעבוד בתקופת הביניים, ובוטלו העיצומים הכספיים על ראשי ישיבות שיגישו תצהירי שקר.

חלון פיקוח פיקטיבי: הפיקוח הועבר לבודקים מטעם משרד החינוך שמבצעים ביקורת תקציבית-מוסדית בלבד. בנוסף, חלון הפיקוח המעשי יעמוד על חודש וחצי בלבד עקב פגרת "בין הזמנים".

עומס חריג על הצבא: החוק מבקש להקים ועדה צבאית בראשות הפרקליט הצבאי הראשי (פצ"ר) לבחינת אמיתות התצהירים של עשרות אלפי תלמידי ישיבות - מהלך שלטענת הצוות המשפטי של הוועדה יטיל עומס בלתי אפשרי על אכ"א והפרקליטות הצבאית בעיצומה של לחימה.