פרסום ראשון: במהלך סקירה ביטחונית בישיבת הממשלה, קבלו מספר שרים על כך שהציבור אינו מודע להצלחות המבצעיות בלבנון. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הסכים עם הטענות והפנה אצבע מאשימה לדובר צה"ל: "ישנם הישגים פנומנליים במלחמה, אך משום מה הם אינם מונגשים לציבור. צריך שדובר צה"ל יתווך את ההישגים לציבור".

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אחד השרים אמר במהלך הישיבה כי "צריך לתווך לציבור את ההישגים בלבנון - לא רק המחירים". שר נוסף הוסיף: "בטלוויזיה מתווכים לציבור שאנחנו מפסידים".

במקביל לביקורת, עלתה בישיבה דרישה מצד חלק מהשרים להפוך את "הקו הצהוב" בלבנון לקו פיזי - בדומה למודל ברצועת עזה. השרים הדגישו כי יש צורך בסימון ברור ובהקמת קו מוצבים.