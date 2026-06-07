פרסום ראשון: נתניהו כועס על דובר צה"ל - "למה לא הוצגו הישגי המלחמה?" | עמיאל ירחי

במהלך סקירה ביטחונית בישיבת הממשלה, קבלו מספר שרים על כך שהציבור אינו מודע להצלחות המבצעיות בלבנון • נתניהו הסכים עם הטענות והפנה אצבע מאשימה לדובר צה"ל: "שיתווך את ההישגים לציבור"

עמיאל ירחי
עמיאל ירחי ■ כתב כנסת ■ instagram.com
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1 דקות קריאה
ראש הממשלה בנימין נתניהו
ראש הממשלה בנימין נתניהו שלו שלום, פול

פרסום ראשון: במהלך סקירה ביטחונית בישיבת הממשלה, קבלו מספר שרים על כך שהציבור אינו מודע להצלחות המבצעיות בלבנון. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הסכים עם הטענות והפנה אצבע מאשימה לדובר צה"ל: "ישנם הישגים פנומנליים במלחמה, אך משום מה הם אינם מונגשים לציבור. צריך שדובר צה"ל יתווך את ההישגים לציבור".

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הביקורת של נתניהו על דובר צה"ל: הוא צריך לתווך את ההישגים הפנומנליים של המלחמה, הם לא מונגשים לציבור

אחד השרים אמר במהלך הישיבה כי "צריך לתווך לציבור את ההישגים בלבנון - לא רק המחירים". שר נוסף הוסיף: "בטלוויזיה מתווכים לציבור שאנחנו מפסידים".

במקביל לביקורת, עלתה בישיבה דרישה מצד חלק מהשרים להפוך את "הקו הצהוב" בלבנון לקו פיזי - בדומה למודל ברצועת עזה. השרים הדגישו כי יש צורך בסימון ברור ובהקמת קו מוצבים.

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