חוק הגיוס במרכז: בדגל התורה מאשימים את אגודת ישראל במספר המתגייסים הגדול

העיתון "יתד נאמן" אשר משמש כביטאונה של סיעת דגל התורה במפלגת יהדות התורה, פרסם היום (שלישי) מאמר שמסביר מדוע יש לחוקק את חוק הגיוס הקיים, ובכך מגביר את הלחץ על סיעת אגודת ישראל לקראת כינוס מועצת גדולי התורה שתכריע כיצד יש על חבריה להצביע על החוק.

במאמר מסבירים את הנחיצות בחוק, בכך שקיים כבר חוק שמחייב לגייס את כל הציבור החרדי: "על כולם מוציאים צווי גיוס, על כולם מוציאים רישומים פליליים, צווי מעצרי וסנקציות כלכליות. חוק הגיוס זה משהו שכבר קרה לצערינו".

עוד במאמר תוקפים את מפלגת האחות אגודת ישראל, על שמנעה בעבר הסדרי חוק גיוס שהוצעו בתקופת כהונתו של אביגדור ליברמן כשר הביטחון: "גורמים מסוימים הפעילו לחצים בסיעות אחרות בתוך יהדות התורה , בעקבות כך נמנעה בזמנו הסדרת החוק. הם טענו אז שיותר גרוע מכך כבר לא יכול להיות, כך הגענו למצב שעל פי החוק הקיים כל צעיר חרדי וכל בן ישיבה הינו מחויב גיוס".

ביטאון דגל התורה מאשים את אגודת ישראל בכך שההתנגדות לחוק הגיוס והבחירה שלא לעסוק בו, משמעותה השארת המצב הקיים - חוק גיוס לכולם, כולל סנקציות כלכליות ופליליות על כלל בני הישיבות, בניגוד לתיקון לחוק המוצע, המאפשר פטור למי שמוגדר כתלמיד ישיבה. במאמר תוקפים בחריפות: "דרישתם של מתנגדי החוק מתוך הציבור החרדי היא ממש דרישת הגרועים שבאויבי התורה - אין חיבור לרשעים גדול מזה".

כמו כן מביעים במאמר חשש מזינוק גיוס החרדי כפי שנראה השבוע, כשהם תולים את מספרי הגיוס בסנקציות הקיימות. במאמר מתריעים כי אם המצב יימשך יקרה "אסון", כאשר "אלפים אם לא רבבות" יתגייסו.

במאמר מציינים כי יש להעביר את חוק הגיוס כדי להרגיע את השטח, ולאחר מכן יש לנסות ולתקנו כדי להביא לכך שכל תלמידי הישיבות לא יצטרכו להתגייס.