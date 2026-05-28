נתניהו ודרעי תומכים: מסתמן מועד לבחירות 2026 | ארי קלמן

לקראת דיון ועדת הכנסת ביום שני, החרדים הבינו כי לא יצליחו לכפות קיום בחירות כבר בחודש ספטמבר, והסתמנה הסכמה בתוך הקואליציה על קיום הבחירות ב-20 באוקטובר - כפי שמבקשים ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ש"ס אריה דרעי, כך מפרסם הערב (חמישי) כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

עם זאת, בקואליציה עדיין קיימת מחלוקת סביב מועד פיזור הכנסת הסופי, צעד שמשמעותו יציאה רשמית לפגרת בחירות, ללא אפשרות לקדם חקיקה שנויה במחלוקת או מינויים נוספים.

יו"ר דגל התורה משה גפני ויו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף מבקשים להשלים את פיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. מנגד, נתניהו ודרעי מעדיפים להמתין עד לרגע האחרון האפשרי, במטרה להספיק לקדם חקיקה ומינויים נוספים לפני היציאה לבחירות.