המחלוקות שנוצרו בקואליציה - רגע לפני הדד ליין להעברת התקציב

פחות משבועיים נותרו לדד-ליין להעברת התקציב, והוויכוחים בקואליציה גוברים. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" על המתיחות בין סיעת "עוצמה יהודית" של איתמר בן גביר לקואליציה, ברקע קידום עונש מוות למחבלים.

בעוצמה יהודית דורשים להעביר את החוק עוד לפני העברת התקציב או לפחות במקביל אליו. זה קורה ברקע מחלוקת בין שר המשפטים יריב לוין וח"כ שמחה רוטמן על הצעת חוק עונש אחר שלהם. בינתיים אין מוסכמות ובן גביר כאמור מאיים.

פגרת הפסח בכנסת הייתה אמורה להתחיל ביום שלישי הבא, עוד לפני 31 במרץ, התאריך האחרון להעברת התקציב. אך עד כה חברי הכנסת לא קיבלו את מועדי הפגרה, כיוון שזו נערכת להעביר את התקציב בערב ליל הסדר, 1 באפריל.