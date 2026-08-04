טלטלה בליכוד: אחרי החלטת בית הדין - ועדה מסדרת עדיין על הפרק

טלטלה פוליטית בליכוד בעקבות החלטת בית הדין של המפלגה, שהפילה את הדיל שנרקם בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר חיים כץ. ההחלטה, לפיה חברי כנסת, שרים וסגני שרים - מכהנים ולשעבר - לא יוכלו להתמודד במחוזות בפריימריז, מעמידה בספק את קיום הפריימריז הקרובים. גורמים במפלגה אמרו היום (שלישי) ל-i24NEWS כי "השיטה הסתבכה ולוחות הזמנים בלתי אפשריים".

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ברקע המשבר עומדת תמונת מצב חסרת תקדים: 36 חברי כנסת מתמודדים על 16 מקומות בלבד ברשימה. מדובר במצב שבו לא מעט ח"כים מכהנים צפויים פשוט להיפלט החוצה, ולכן רבים מהם מעוניינים כעת בוועדה מסדרת שתשמור על מקומם המובטח.

הלילה, בתום דיון מרתוני שנמשך כ-10 שעות והסתיים לפנות בוקר, קיבל בית הדין של הליכוד ברוב דעות את העתירות שהוגשו נגד תוצאות ההצבעה בוועידת הליכוד. פסק הדין, שהתקבל בהרכב של חמישה שופטים בראשות נשיא בית הדין עו"ד מיכאל קליינר, קובע כי נפלו פגמים ואי-תקינויות בהליך ההצבעה בוועידה - שהוכרעה בפער זעיר של 5 קולות בלבד, אשר אינם מאפשרים לאשר את ההחלטה. כמו כן, צויין כי מתן אפשרות לח"כים מכהנים להתמודד במחוזות פוגעת בעקרון השוויון אל מול מתמודדים חדשים מן השטח.