המבקר לא יבחר את נציגי האופוזיציה: השינוי בהצעת החוק ל"ועדת חקירה לאומית"

חבר הכנסת אריאל קלנר (הליכוד) הודיע היום (שלישי) על שינוי בהצעת החוק להקמת "ועדת חקירה לאומית" לטבח 7 באוקטובר שהעלה. על פי השינוי, מבקר המדינה לא יוכל לבחור את נציגי האופוזיציה. השינוי מוצג ימים ספורים לאחר בחירת פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עורך הדין מיכאל ראבילו, לתפקיד.

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כזכור, ועדת השרים לחקיקה, בראשות שר המשפטים יריב לוין, אישרה את ההצעה בסוף חודש דצמבר - כאשר השר במשרד האוצר זאב אלקין התנגד.

על פי הצעת החוק, "ועדת החקירה הלאומית" תכלול בין היתר שישה חברים שאינם פוליטיקאים וייבחרו על ידי 80 ח"כים. כמו כן, ימונו ארבעה מפקחים מטעם המשפחות השכולות. למעשה, הממשלה תקבע את נושאי החקירה וחצי מחברי הוועדה יוכלו להורות על דיון חסוי.

בנוסף, בהיעדר הסכמה, שלושת החברים שאינם פוליטיקאים בוועדה ימונו על ידי הקואליציה ושלושה על ידי האופוזיציה. אם האופוזיציה לא תמנה, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ימנה במקומם. כל שני חברים רשאים לזמן כל אדם ולחקור כל גוף. כל דיוני הוועדה יהיו בשידור חי.