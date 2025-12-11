נתניהו: בכירים לשעבר מפעילים לחצים להשפיע על חקירת 7.10

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (חמישי) ברשתות החברתיות הודעה לפיה ישנו "מסע לחצים מאורגן מצד גורמים בכירים לשעבר" המנסים להשפיע על אופי חקירת אירועי ה-7 באוקטובר. לדברים אלו קרא נתניהו "ניגוד אינטרסים ברור".

בהודעתו כתב ראש הממשלה כי הגורמים הבכירים לשעבר "אפשרו לאנרכיה לחדור למערכות המדינה ולפגוע בליכוד של צה"ל ומערכת הביטחון על ידי קידום סרבנות". נתניהו הוסיף: "אסור שאלה יהיו מעורבים בהחלטות ובשיקולים שיקבעו כיצד יחקרו את האסון, ישראל זקוקה לחקר האמת".

בהתייחסות לוועדת החקירה האלטרנטיבית שמקדמת הקואליציה, אמר ראש הממשלה כי היא תהיה "רחבה, נקייה, מקצועית ותייצג את כל הציבור. את האופוזיציה והקואליציה באופן שווה". נתניהו הוסיף כי היא תהיה מחויבת "רק לדבר אחד, האמת למען ביטחון ישראל".

דבריו של נתניהו מגיעים לאחר ההתבטאויות של ראש השב"כ לשעבר רונן בר ביום שלישי האחרון, בהן תקף את הדרג המדיני: "אחריות היא אינסופית - אי אפשר לפזר אותה, רק לקחת. ובמנהיגות מוטב לקחת אחריות על הכשלים ולא קרדיט על ההישגים. את זה דווקא אפשר ורצוי לחלק", אמר בהתייחס לטבח השבעה באוקטובר.

ראש הממשלה התייחס לדברים אלו בהמשך אותו יום, ואמר כי "היה פה כשל עצום שמחייב לבדוק את כולם. זה אפשרי רק בוועדת בדיקה לאומית רחבה שאינה תפורה לצד אחד או לצד אחר. לא יהיה כאן אתרוג".