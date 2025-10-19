בעלות שני מיליון שקלים: השם שונה ל"מלחמת התקומה"

לא עוד "חרבות ברזל": הממשלה אישרה היום (ראשון) את שינוי שם המלחמה ל"מלחמת התקומה". הדבר יעלה כ-2 מיליון שקלים למשלם המיסים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה: "אני מביא היום לאישור הממשלה את ההצעה לקרוא למלחמה בשם רשמי קבוע: 'מלחמת התקומה'. בתום שנתיים של לחימה רצופה, אנחנו זוכרים כיצד התחלנו. קמנו מן האסון הנורא של 7 באוקטובר. קמנו בתנופה על רגלינו, והשבנו מלחמה-שערה לאויבינו. הסרנו מעלינו את האיום הקיומי של הציר האיראני. ביססנו את מפעל התקומה הלאומי בארץ ישראל, במדינתנו החזקה והפורחת".

נתניהו הוסיף ופירט: "בימי מבצע 'עם כלביא' נגד איראן הדגשתי את הייעוד הנשגב שנטוע במורשתנו: 'עם כלביא יקום'. כך באשר למערכה כולה: זוהי מלחמת התקומה של עמנו, כהמשך ישיר למלחמת העצמאות. אנו גם עומדים לפני חלוקת עיטורי גבורה וצל"שים לחיילינו ומפקדינו הגיבורים. כפי שהיה במערכות צבאיות קודמות, עיטורי המערכה הנוכחית יישאו את השם הרשמי של מלחמת התקומה".

עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ

שם המלחמה נכנס באופן מיידי למערכות המדינה כך שיופיע על מסמכים רישמיים וכן הלאה. מבין חברי הקואליציה, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק התנגדה להצעה, מכיוון ולדבריה "עוד לא הסתיימה המלחמה בוודאות בתקומה". שר התפוצות עמיחי שיקלי נמנע כי "זה שייך לקום המדינה".

אבי דיכטר אמר בדיון: "אמרתי בתחילת המלחמה שצריך לקרוא לזה מלחמת עזה, אבל אחר כך זה התפשט ליותר גזרות". דוד אמסלם: "מלחמות נקראות הרבה פעמים על שם סופן, כמו מלחמת ששת הימים, מלחמת השחרור ועוד. וגם כאן התחלנו באסון נורא ועברנו לתקומת עם ישראל בארצו. כוח ההרתעה חזר ואנחנו הולכים היום קוממיות בארצנו". השר שלמה קרעי: "בכתיב חסר, המילה 'תקמה' בגימטריה שווה ל-545 - אותו ערך מספרי של 'ביבי נתניהו'".

כבר לפני יותר משנה, ביום ציון שנה למתקפת וטבח חמאס, הציע נתניהו במהלך ישיבת ממשלה לשנות את שם המלחמה, ואמר כי זו "מלחמת התקומה". "היום לפני שנה, פתחו מחבלי החמאס במתקפת פתע רצחנית נגד ישראל. מאז אותו יום שחור אנחנו נלחמים, זוהי מלחמת הקיום שלנו - 'מלחמת התקומה'", אמר.