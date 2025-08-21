האם גנץ עושה את דרכו שוב לזרועות נתניהו?

מומלצים -

האם גנץ עושה את דרכו בפעם השלישית לזרועותיו של נתניהו? זאת כנראה השאלה שנשאלת הכי הרבה במערכת הפוליטית ביממה האחרונה.

על רקע דיווח כי גנץ שוקל לחזור לממשלה, המתקפות לא איחרו להגיע, ובאחת מהן הוא גם כונה "אידיוט שימושי". בכחול לבן הגיבו הבוקר וכתבו ברשת איקס. מי שמיהר לצייץ מחדש הוא השותף של גנץ לשעבר, השר גדעון סער, ומנגד גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד שעקץ, אך גורמים בליכוד התנערו ואמרו כי "לא מתנהל כרגע משא ומתן עם 'כחול לבן'".

הדיווחים על כך שגנץ בוחן חזרה לממשלה מגיעים גם בצל הסקר שפרסמנו אמש לפיו גנץ נותר מחוץ לכנסת ולא עובר את אחוז החסימה. במערכת הפוליטית אומרים כי עדיין לא החלו שיחות על הרשימות לבחירות וההערכות הן כי גנץ וכחול לבן הם אלה שמנסים לעורר כעת שיח אחר סביבם בעקבות הסקרים הקשים.

ובעוד הליכוד שומר על כוחו על פי הסקר שערכנו ב-i24NEWS, לא רק המנדטים של גנץ צוללים מטה. כשבדקנו מה קורה אם תקום מפלגת ימין ביטחונית חדשה, שבצמרת שלה דמויות מוכרות כמו יוסי כהן, דדי שמחי, עופר וינטר ואמיר אביבי, ראינו שהיא צפויה לקחת מנדטים גם מתומכי נתניהו אבל גם ממתנגדיו, ולהגיע לשלושה עשר מנדטים.

תאריך לבחירות אין כרגע באופק, אך אין ספק שגם הקואליציה וגם האופוזיציה עומדות כעת דרוכות לקראת המערכה, המפלגות שקמות והשמות החדשים שמצטרפים לחגיגה.

