המועמדת שספגה אש בשכונת התקווה פותחת חזית מול יאיר גולן: מפגש קצוות עם חן אריאלי

רק בשבוע שעבר מצאה את עצמה חן אריאלי, מועמדת מפלגת "הדמוקרטים" לכנסת, בלב סערה אלימה במיוחד. סיור פוליטי שגרתי שערכה בשכונת התקווה בדרום תל אביב הידרדר במהירות לעימות פיזי קולני עם עוברי אורח, שקרעו שלטי בחירות שהחזיקה.

אריאלי, שמציבה בראש סדר העדיפויות שלה את דגל השוויון ומאבק הקהילה הגאה, סירבה להרתע והשבוע היא מגיעה ל"מפגש קצוות".

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בראיון סוער שלא עושה הנחות, אריאלי לא מהססת לפתוח את הכל ומפנה חצים מפורשים דווקא פנימה, אל תוך הבית הפוליטי החדש שלה: אריאלי לא חוששת לצאת בפומבי נגד ראש הרשימה שלה, יאיר גולן, ומציגה קו עצמאי ובלתי מתפשר.

כמו כן, היא חושפת את מאבקי הכוח מאחורי הקלעים של איחוד העבודה ומרצ, ומביעה דעה נחרצת על הקבוצות הסגורות שמנהלות את המפלגה מבפנים.