סמוטריץ' במתקפה חריפה: "איבדתי את האמון בנתניהו - הוא לא יוביל להכרעה בעזה"

יו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ' תקף הערב (שבת) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו לאור נוסח החלטת הקבינט להמשך הלחימה ברצועה וכיבוש העיר עזה. "איבדתי את האמון שראש הממשלה יכול ורוצה להוביל להכרעה בעזה, לא כך משיגים ניצחון", טען.

"ב-22 חודשי המלחמה שילמנו מחירים כבדים, אבל הגענו ברוך השם להישגים כבירים בכל זירות הלחימה", אמר סמוטריץ' בפתח דבריו, "חיזבאללה, סוריה, איראן ואויבים נוספים, שאיימו עלינו במשך שנים ותכננו מתקפה אדירה הובסו. בעזה הכינו את חמאס קשות וחיסלנו את מרבית ראשיו וחלק חשוב מתשתיות הטרור שלו. אבל המלאכה לא הסתיימה, ומטרות המלחמה טרם הושגו במלואן".

בשבועות האחרונים עבדתי באינטנסיביות מול ראש הממשלה על מהלך דרמטי לניצחון בעזה, כזה שישמיד את יכולותיו הצבאיות והאזרחיות ויפעיל עליו לחץ חסר תקדים לשחרור חטופים. במשך שבועות נראה היה שראש הממשלה תומך בתוכנית. הוא דן איתי בפרטיה ושידר שהוא חותר להכרעה ומתכוון הפעם ללכת עד הסוף. אבל למרבה הצער, הוא עשה פניית פרסה", הוסיף.

עוד אמר כי "ראש הממשלה והקבינט נכנעו לחולשות, נתנו לרגש לנצח את השכל והחליטו שוב לעשות עוד מאותו דבר, ולצאת למהלך צבאי שתכליתו אינה הכרעה, אלא רק הפעלת לחץ על חמאס כדי להביא אותו לעסקת חטופים חלקית, תוך אמירה ברורה שאם חמאס יסכים לעסקה, גם אנחנו נסכים לעצור שוב, לסגת שוב, לאפשר לו להתאושש ולהתחמש שוב. וחוזר חלילה. ככה לא מכריעים, ככה לא מחזירים חטופים, ככה לא מנצחים מלחמה".

"לשלוח עשרות אלפי לוחמים לתמרן בעיר עזה תוך סיכון חייהם. לשלם מחירים מדיניים ובינלאומיים כבדים, רק כדי להפעיל לחץ על חמאס לשחרר חטופים, ואז לסגת לאחור, זו איוולת לא מוסרית ולא הגיונית", ציין שר האוצר - והצהיר: "לצערי, לראשונה מאז תחילת המלחמה, אני מרגיש שאני פשוט לא יכול לעמוד מאחורי ההחלטה הזו ולגבות אותה. מצפוני לא מאפשר זאת. איבדתי את האמון שראש הממשלה יכול ורוצה להוביל את צה"ל לשם".

כאמור, אתמול הקבינט המדיני ביטחוני אישר השתלטות על העיר עזה ופעולה צבאית עצימה בשטחה, תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה. במהלך הישיבה, השרים אישרו את הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כאשר במקביל הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר הציע חלופה אחרת - שלא התקבלה.

במהלך הדיון, נתניהו הביא לאישור הקבינט את כלל הסעיפים, כדי שכל שר יוכל להתנגד לחלקים שונים בהצעה. השרים בן גביר וסמוטריץ' התנגדו בגלל שמדובר רק בפעולה עצימה ובהשתלטות על העיר - ולא בכיבושה. בנוסף, הם הצביעו נגד הסעיפים שעסקו בחלוקת הסיוע ההומניטרי ברצועה. בן גביר התנגד גם לסעיפים שעסקו ביום שאחרי, מפני שלא צוינו בהם עידוד הגירה וסיפוח.

כמו כן, נודע כי ההצעה שהתקבלה הערב מתמקדת בעיר עזה - כשהוחלט כי פינוי האזרחים מהעיר ייערך כחודשיים ויושלם עד 7 באוקטובר, כשבחירת התאריך הינה סמלית. למעשה, בשלב הראשון של התוכנית, צה"ל כלל לא מתכוון להיכנס למחנות המרכז. המשמעות היא, שכמיליון איש צפויים לצאת מהעיר עזה. בניגוד להצהרות, לא נשללת אפשרות לעסקת חטופים חלקית - כך שבמידה וחמאס יאמר שהוא מוכן למהלך, הפעולה בעיר עזה תיעצר.