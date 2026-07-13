במהלך ישיבה על גורל הפריימריז במפלגת "הליכוד", חבר הכנסת דוד ביטן יצא נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך עולה מהקלטות בלעדיות שהגיעו לידי i24NEWS. ביטן התנגד למהלך לפיו רה"מ יקבל שמונה שריונים ברשימה - ורוצה להעניק לו שלושה שרים בלבד.

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"מה שאמר לי ראש הממשלה פורסם בתקשורת - שהוא ביקש ממני להתמודד על ראשות המפלגה", אמר ביטן, "כל השיטה הזאת של להכפיש אנשים, זה בושה וחרפה. אם ראש הממשלה מחזיק אנשים שזה מה שהם עושים, אז זה לא בסדר".

"בינתיים אני תמכתי בו כל השנים, גם כשהוא בא לאו"ם. תתבייש לך", קרא ביטן לעבר נתניהו. ראש הממשלה השיב: "אני מקשיב לכל אחד פה - כולל למי שלא מסכים אותי".