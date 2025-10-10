נתניהו: "מי שאומר שהעסקה הייתה מונחת כל הזמן על השולחן - לא דובר אמת"

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר היום (שישי) הצהרה לתקשורת במהלכה התחייב כי כל החטופים ישובו בימים הקרובים, וכי יפעל לאתר את כל החללים. כמו כן התייחס לתזמון של עסקת השלום בהובלת נשיא ארצות הברית טראמפ. ״מי שאומר שהעסקה תמיד היתה על השולחן - פשוט לא אומר אמת", אמר.

נתניהו כינה שוב את מלחמת ״חרבות ברזל״ כ״מלחמת התקומה״ כפי שניסה להטמיע בעבר את שמה ללא הצלחה. לדבריו, השבת כלל החטופים הינה ״יעד מרכזי שדבקנו בו לאורך כל הדרך״. לדבריו ״לאורך כל השנתיים שחלפו מתחילת המלחמה הבטחתי למשפחות החטופים - והבטחתי גם לכם, אזרחי ישראל - שנחזיר את כולם, בלי יוצא מן הכלל. הבטחנו - ואנחנו מקיימים״.

עוד ביקש להזכיר שהיו מי שפקפקו בכך שיחזרו חטופים חיים בעקבות הפעילות הממושכת של צה״ל ברצועת עזה. ״האמנתי שאם נפעיל על החמאס לחץ צבאי כבד - בשילוב לחץ מדיני כבד - נוכל גם נוכל להחזיר את כל חטופינו. וכך בדיוק עשינו״, אמר.

בהמשך לכך, מנה את ההישגים הצבאיים שהיו במהלך המלחמה. ״בלשון המעטה, זה לא היה קל. הייתי צריך לעמוד מול לחצים כבירים, גם מן הבית וגם מן החוץ: לחצים לא להיכנס לרפיח, לחצים לא לתפוס את ציר פילדלפי, לחצים לא לפעול בזירות אחרות, לחצים לעצור את המלחמה ולסגת מהרצועה – כש'חמאס', 'חיזבאללה', משטר אסד ואיראן - כולם בשיא כוחם. אבל דחיתי בתוקף את כל הלחצים הללו, כי לנגד עיניי עמד שיקול אחד ויחיד: ביטחון ישראל. וזה אומר השגת מטרות המלחמה, לרבות שחרור חטופים; הסרת האיום הגרעיני והבליסטי מאיראן, שהעמיד בסכנה את הקיום שלנו כאן; ושבירת הציר האיראני, שהחמאס הוא חלק מרכזי ממנו״, אמר.

עוד הוסיף נתניהו: ״עד כניסתו של הנשיא טראמפ לבית הלבן השבנו לישראל 158 חטופים - מתוכם 117 חטופים חיים. חלק מן החטופים שוחררו במבצעי גבורה נועזים של כוחותינו, שאתם זוכרים ומכירים, ומרכינים ראש לנופלים. לאחר כניסתו של הנשיא טראמפ לבית הלבן החזרנו הביתה עוד 49 חטופים חיים וחללים - עשרה מתוכם במבצעים נועזים נוספים של כוחותינו. אבל עדיין נשאר האתגר הקשה מכל: להשיב הביתה את כל יתר החטופים - 20 חטופים חיים ו-28 חטופים חללים״.

הוא תקף את התקשורת בכך שלחצה להביא להסכמים אותם הוא רואה ככניעה לארגון הטרור חמאס. בדבריו הסביר שאופן פעולתו הוכיח את עצמו כנכון יותר. ״חשבתי גם שאם נוסיף ללחץ הצבאי המאסיבי שלנו לחץ מדיני מאסיבי של ידידנו הגדול, הנשיא טראמפ - השילוב הזה יגרום לחמאס להשיב את כל חטופינו, כשצה"ל נשאר עמוק בתוך הרצועה ומחזיק בכל הנקודות השולטות בה - וזה מה שקורה״.

״בדרך זו אנו לופתים את החמאס מכל עבר לקראת השלבים הבאים של התוכנית, שבהם החמאס יפורק מנשקו, ועזה תפורז. אם הדבר הזה יושג בדרך הקלה - מה טוב. ואם לא - הוא יושג בדרך הקשה״.

״אני רוצה להבהיר בצורה החדה ביותר: כל מי שאומר שעסקת החטופים הזאת הייתה מונחת כל הזמן על השולחן - פשוט לא אומר אמת. החמאס מעולם לא הסכים לשחרר את כל חטופינו כשאנחנו נמצאים בתוך הרצועה״, הבהיר ראש הממשלה.

לאחר מכן התייחס למשפחות החטופים וסיפר: ״אני חייב להגיד לכם שבמפגשים המטלטלים עם משפחות החטופים, בשנתיים האחרונות, רעייתי ואני הזלנו דמעות. זה לא יכול להיות אחרת. הלב נסדק. הלב יוצא אליהם. הבטחתי לקרובי החטופים שלא נוותר על אף אחד ועל אף אחת. ואכן החטופים כולם ישובו אלינו. בימים הקרובים, בעזרת השם, נביא את כולם״. כאמור, נתניהו הבטיח שיעשה הכל בכדי לאתר את כלל החטופים החללים ולהביאם לקבר ישראל. ״נפעל לאתר את כולם בהקדם האפשרי – ונעשה זאת כחובה קדושה של ערבות הדדית״, אמר.

לקראת סוף נאומו ביקש להודות ללוחמי צה״ל וזרועות הביטחון, לחבק את משפחות הנופלים ולאחל לפצועים הלחמה שלמה. לאחר מכן ביקש להודות לנשיא טראמפ ״על מנהיגותו העולמית, ועל המאמצים הבלתי נלאים שלו לגיבוש התוכנית הזאת להשבת החטופים. גם כאן הוא שוב הוכיח את הידידות הגדולה שלו לעמנו ולמדינתנו. אני מודה לנציגי הנשיא טראמפ, סטיב וויטקוף וג׳ארד קושנר, שפעלו רבות להגעה להסכם שחרור החטופים״.

״ובצד שלנו - תודות חמות מאוד מגיעות לראש צוות המשא ומתן שלנו, השר רון דרמר, ולכל צוות המשא ומתן. הם עשו עבודה מסורה ויצירתית כדי להביא אותנו עד הלום״, הוסיף.

״לפני שנתיים חג שמחת תורה הפך ליום של יגון לאומי. שמחת תורה הזה יהפוך, בעזרת השם, ליום של שמחה לאומית על שובם של כל אחינו ואחיותינו החטופים. שמו של מבצע "שבים לגבולם" לקוח מן ההבטחה לרחל אמנו בספר ירמיהו: ׳ושבו בנים לגבולם׳. ושבו בנים ובנות לגבולם. כפי שאמר הרמטכ"ל: המערכה עדיין לא הסתיימה. עדיין ניצבים לפנינו אתגרים גדולים, אבל גם הזדמנויות גדולות״, חתם את דבריו.