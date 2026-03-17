פרסום ראשון: חוק ועדת חקירה של הליכוד יוקפא עד לסיום המערכה עם איראן

פרסום ראשון: חוק ועדת חקירה של הליכוד לא יעלה להצבעה עד סיום המערכה עם איראן, כך פרסם היום (שלישי) לראשונה כתבנו בכנסת עמיאל ירחי.

כאמור, דיון על החוק השנוי במחלוקת שנקבע ליום חמישי הקרוב בוטל. ל-i24NEWS נודע, כי מאחורי הביטול, עומדת החלטה בקואליציה שלא להצביע על החוק במליאה עד סיום המערכה באיראן.

ההחלטה מפרידה את החוק הזה מחוקים אחרים, דוגמת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה - שכן ממשיך להתקדם בימים אלה.

כזכור, מדובר בהצעת החוק של חבר הכנסת אריאל קלנר שהוצגה בדצמבר האחרון, ובה נכתב כי "ועדת החקירה הלאומית" לטבח 7 באוקטובר תכלול בין היתר שישה חברים שאינם פוליטיקאים וייבחרו על ידי 80 ח"כים. כמו כן, ימונו ארבעה מפקחים מטעם המשפחות השכולות. למעשה, הממשלה תקבע את נושאי החקירה וחצי מחברי הוועדה יוכלו להורות על דיון חסוי.

בנוסף, בהיעדר הסכמה, שלושת החברים שאינם פוליטיקאים בוועדה ימונו על ידי הקואליציה ושלושה על ידי האופוזיציה. אם האופוזיציה לא תמנה, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ימנה במקומם. כל שני חברים רשאים לזמן כל אדם ולחקור כל גוף. כל דיוני הוועדה יהיו בשידור חי.