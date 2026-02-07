בליכוד מעריכים: חשיפת הפרוטוקולים מבשרת על תחילת מערכת הבחירות

אחרי שראש הממשלה נתניהו שלף תמלולים מדיונים ביטחוניים שקדמו לשבעה באוקטובר, והטיל אחריות למחדל שביעי באוקטובר רק על ראשי מערכת הביטחון. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך מפרסם הערב (מוצ"ש) כי תזמון חשיפת הפרוטוקולים לא מקרי, כך נראית הדרך לבחירות. למעשה בליכוד מעריכים כי חשיפת הפרוטוקולים על ידי ראש הממשלה מבשרת על תחילת מערכת הבחירות.

שלושה שבועות לפני הטבח, ב-14 בספטמבר 2023, חושף נתניהו את תמונת המודיעין של אמ״ן ברקע ימי הרפורמה המשפטית. "חמאס תופסת את ישראל כמסוכנת יותר וכצפויה פחות, דבר המהווה גורם נוסף בהערכת המצב התנועתית המרסן מנקיטת פעולה צבאית. עבור הנהגת הרצועה, ניתוח הסיכון שבפעולה ישראלית הינו הצדקה נוספת לאסטרטגיית ׳שימור השקט׳ שבה דוגלת ההנהגה גם כך".

על אזהרות מערכת הביטחון על התראות שקיבל באפריל 2023, ימי הרפורמה המשפטית, אמר נתניהו: "לגבי ההתרעות, אני חושב שיש הפרזה".

בני גנץ, מי שהיה הרמטכ״ל ושר והשתתף בדיונים אותם חשף נתניהו, תקף: "גם לי יש עשרות אמירות שלך - שנויות במחלוקת, בעייתיות, כאלה שמספרות סיפור אחר לגמרי - אשמור אותן לוועדת חקירה ממלכתית".

גם גדי איזנקוט, שדבריו מדיוני הקבינט מתוארים כמי שמתפאר בגדר המערכת העילית הצפויה להיבנות כ"חומה בצורה" הגיב: "למרות בחירת נתניהו להוציא את דברי מערכת הביטחון בנוגע לגדר הביטחונית הוא בעצמו התפאר בה כשהושלמה בנייתה".

הקונספציה הייתה מערכתית, המודיעין כשל. ראשי מערכת הביטחון טעו, אך מה תפקיד הדרג המדיני הנבחר? בינואר 2018 במליאת הכנסת, בנימין נתניהו עצמו טען כי "האחריות רובצת על הדרג המדיני, בסוף ההחלטה שלנו".