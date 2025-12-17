"כפיה דתית" ו"חוק יאיר גולן": הצעות הקואליציה במליאה

שורה של הצעות חוק שנויות במחלוקת אושרו היום (רביעי) בקריאה טרומית במליאת הכנסת. ההצעות, של חברי הקואליציה, חלקן אישיות כלפי האופוזיציה או בעלי תפקיד במדינה, כעת יעלו לדיון בוועדות הכנסת. חלק מההצעות עוררו מחלוקת, למשל החוק של ח"כ דיסטל-אטבריאן, כשחברת הכנסת מרב בן ארי קרעה את הצעת החוק במליאה.

החוק של חבר הכנסת ניסים ואטורי: בעלי זיקה פוליטית יוכלו להתמנות לדירקטורים בחברות ממשלתיות. החוק הקיים קובע כי אם הוועדה לבדיקת מינויים מצאה כי למועמד לכהונת דירקטור, יו"ר דירקטוריון או מנכ"ל בחברה ממשלתית, יש זיקה פוליטית לשר ממשלה, היא לא תמליץ על מועמדותו אלא אם יש לו כישורים מיוחדים או מתקיימים שיקולים של כשירות מיוחדת. מוצע להסיר דרישה זו כך שלא תהיה מגבלה להמליץ על מינויו של מועמד בעל זיקה פוליטית לשר בממשלה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "תיקון זה נועד לתקן עוול של שנים רבות אשר פוגע בחופש העיסוק ובשוויון של מועמד שהוא פעיל פוליטית ומגיש מועמדות לאחד מהתפקידים האמורים, ולאפשר לו גישה להגשת מכרזים לתפקידים אלו בתפקידים ציבוריים".

החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן: מחשב יחליף את יצחק עמית בבחירת הרכבים בבית המשפט העליון. מוצע לקבוע כי קביעת הרכבי הדיון בבית המשפט העליון תעשה באופן קבוע באמצעות מחשב, ללא התערבות של גורם אנושי. בנוסף, מוצע לקבוע כי במידה שהוגשה בקשה לדיון נוסף, יביעו שופטי העליון את עמדתם בנוגע לבקשה, וככל ורוב שופטי העליון יסברו כי מדובר בבקשה שיש לקיים בה דיון נוסף, יקיים בית המשפט דיון נוסף בהרכב של רוב שופטיו.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מטרתו של תיקון זה להביא לכך שהרכב בית המשפט העליון ייקבע באופן בלתי תלוי, וללא התערבות גורם אנושי. תיקון זה נחוץ שכן לעיתים קביעת הרכב בית המשפט בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, עשויה לקבוע את תוצאת הדיון עוד בטרם החל. אשר על כן, ובייחוד נוכח העובדה שבשנים האחרונות עוסק בית המשפט במידה ניכרת בנושאים המצויים במחלוקת בציבור הישראלי, ראוי שדווקא בעניינים מסוג זה ייקבע הרכב השופטים בצורה רנדומלית, כך שלא ניתן יהיה לקבוע מראש את תוצאת הדיון".

החוק של חברת הכנסת גלית דיסטל-אטבריאן: קנסות על מפריעים לזהות היהודית במרחב הציבור. מוצע לעגן בחוק את הזכות לבטא זהות יהודית במרחב הציבורי ובמוסדות הממומנים מתקציב המדינה. ההצעה כוללת איסור על הפרעה להנחת תפילין או תפילה. בבית כנסת או במוסד חינוכי שבהם קהילה יהודית מתפללת, ניתן לדרוש שהתפילה תתקיים לפי מנהג יהודי המקום. במרחב ציבורי או במוסד ציבורי יש לאפשר קיום תפילות לפי מסורת המתפללים, ובלבד שישנה בישראל קהילה המתפללת לפי מסורת זו.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, הוקמה, בין היתר, מתוך תחושת החובה של העם לשמר את המורשת שכה רבים מבנינו מסרו נפשם על קידושה ושימורה. ישראל קיימת בזכות נחישותם לשמר את הייחוד היהודי למרות הקשיים והאכזריות, במטרה לאזור כוח ולמנוע את דיכוי הזהות היהודית על ידי בעלי הכוח והשררה – יהיו אשר יהיו. למרות זאת, בשנים האחרונות אנו עדים למקרים שבהם שלילת היכולת להניח תפילין או לקיים תפילה יהודית בפרהסיה הישראלית מתרחשת, בין אם באמצעות מגבלות בירוקרטיות ובין אם דרך לחצים ציבוריים. כנסת ישראל חייבת לעמוד בפרץ ולוודא שהמרחב הציבורי במדינת ישראל יישאר מקום שבו יכול כל יהודי יכול לבטא את אמונתו בגאווה ובציבור. חוק זה נועד להבטיח שהסממנים שבגינם ובאמצעותם נרדפו יהודים לאורך הדורות, לא יהפכו לשנויים במחלוקת במדינה היהודית".

החוק של חבר הכנסת אריאל קלנר: שלילת הטבות של בכירים לשעבר שקראו לסרבנות, קראו להפסקת תמיכה בישראל או הוציאו את דיבת זרועות הביטחון. מוצע לקבוע כי השר המוסמך, רשאי יהיה להורות על שלילת הטבות, לרבות הורדה בדרגה ושלילת פנסיה, מבכיר שמשרת או שירת בגוף ביטחוני, אשר בין היתר, עודד לסרבנות לגיוס לצבא הגנה לישראל, קרא להפסקת תמיכה של מדינה במדינת ישראל, להטלת סנקציות על אזרחים בה או הוציא את דיבת זרועות הביטחון והמשרתים בה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "חופש הביטוי שמור לכל אזרח במדינה, אך מערכות הביטחון של מדינת ישראל לא יוכלו מוסרית ומעשית להשלים עם פגיעה בביטחון מצד יוצאי המערכת שנהנים ממעמד, יוקרה, הטבות חומריות והשקעה רבת שנים של משאבים בפיתוחם והכשרתם. מטרת הצעת החוק היא לשרטט קו אדום ורף ממלכתי מחייב בנוגע לפועלם ובכלל זה התבטאויותיהם של בכירים במערכת הביטחון, תוך דרישה מינימלית שלא לפגוע בביטחון מדינת ישראל ובחוסנה, מעבר לכפיפות של כל אזרח לחוק הפלילי, ובפרט בנוגע לאיסורים כמו הסתה והמרדה".