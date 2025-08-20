פרסום ראשון: זהו המועד בו הקואליציה רוצה להציג את חוק הגיוס

מומלצים -

בזמן שצה"ל שולח עשרות אלפי צווי מילואים ונערך להסתער על העיר עזה, גם הקואליציה מציגה לוח זמנים שאפתני בכל הקשור לאישור חוק גיוס שירצה את החרדים. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (רביעי) לראשונה כי הדד-ליין הוא חודש - סוף ספטמבר.

כאמור, כעת הציפייה מיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט היא להציג את החוק הרגיש באמצע חודש ספטמבר, שיאו של התמרון בעזה.

כפי שפורסם מוקדם יותר היום ב-i24NEWS, ביסמוט עצמו נפגש היום עם נציגי החרדים, והבטיח שיציג עקרונות לחוק הגיוס כבר בדיון הקרוב - כאשר המטרה היא להחזיר את ש"ס לממשלה.

גורם שנכח בדיון אמר ל-i24NEWS כי "במהלך הפגישה, סוכם על גיבוש עקרונות לחוק הגיוס, עוד בטרם כינוס הדיון הבא בוועדה". מדובר בשיטה מנוגדת לזו שנקט בה קודמו חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שקיים דיונים טרם גיבוש הנוסח.

עוד נודע, כי בין הנוכחים בפגישה, שנערכה אמש: השר לשעבר אריאל אטיאס המשמש כנציג ש"ס, וחברי הכנסת אורי מקלב ויעקב אשר שמייצגים את יהדות התורה. לצידם, נכח גם ראש עיריית בני ברק לשעבר מרדכי קרליץ, מי ששימש בעבר גם חבר בוועדת טל וחבר בוועדה הממלכתית לחקר אסון מירון. על פי דיווח באתר "בחדרי חרדים", קרליץ משמש כיועץ של נתניהו בנושא חוק הגיוס.