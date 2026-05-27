ח"כ בועז טופורובסקי מיש עתיד הודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים

חבר הכנסת בועז טופורובסקי ממפלגת יש עתיד הודיע היום (רביעי) כי הוא פורש מהחיים הפוליטיים. מהסיעה מסרו כי הם מודים לו "על שנים של עשייה ציבורית משמעותית, מסורה וערכית".

עוד נמסר מיש עתיד כי "בועז, ממקימי המפלגה ושותף מרכזי לדרכה לאורך השנים, פעל במקצועיות ובמחויבות עמוקה למען אזרחי ישראל. לאורך כל דרכו הציבורית הקדיש מאמצים רבים למאבק בתאונות הדרכים ולקידום הבטיחות בדרכים, לצד פעילות פרלמנטרית וציבורית ענפה למען המדינה ואזרחיה".

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, הוסיף: "בועז הוא ממקימי יש עתיד, חבר שלי וימשיך להיות חבר במשפחתנו המורחבת. מודה על שנים של שירות לציבור הישראלי. מאחל לו בהצלחה בהמשך דרכו".