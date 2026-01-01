הליכוד במסר לחרדים: חוק הגיוס יאושר תוך שבועיים

בכירים בליכוד פנו היום (חמישי) במסר לחרדים אחרי הפרסום ב-i24NEWS: חוק הגיוס יאושר תוך שבועיים. כשראש הממשלה בנימין נתניהו ישוב מפלורידה הוא "יכנס לעובי הקורה ויעביר את החוק".

נזכיר כי אתמול דיווח כתבנו לענייני חרדים, ארי קלמן, ב"מהדורה המרכזית" כי החרדים מחריפים את הטון, כאשר יו"ר יהדות התורה ח"כ משה גפני העביר בימים האחרונים מסר לאנשי ראש הממשלה, לפיו "אם חוק הגיוס לא יעבור עד אמצע ינואר - לא נהסס לפזר את הכנסת".

‏במקביל, בדגל התורה מפעילים לחץ גם על אגודת ישראל בדרישה שיתמכו בחוק הגיוס. גפני איים עליהם ש"אם לא יקבלו החלטה משותפת לתמוך בתקציב - נפרק את השותפות הפוליטית".