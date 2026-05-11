מחשש שחוק הגיוס לא יעבור: החרדים דורשים קידום של שלושה חוקים לאישור בזק

חברי הכנסת החרדים מבינים כי ככל הנראה חוק הגיוס לא יעבור בקדנציה הנוכחית, ודורשים הערב (שני) להביא שלושה חוקים לאישור בזק של הכנסת.

בין החוקים שהחרדים דורשים להעביר - פסקת התגברות, חוק יסוד ערך לימוד תורה וחוק המעונות שבא לעקוף את החלטת היועמ"שית לביטול סבסוד המעונות למחויבי הגיוס.

החוקים הללו אמורים לתת עוגן משפטי באם ירצו להעביר חוק גיוס. חבר כנסת ביהדות התורה אומר ל-i24NEWS: "אנחנו נציב את זה כמבחן לראות האם ראש הממשלה נאמן לדרישות שלנו".