עונה לגנץ: מה חושב נתניהו על ממשלת "פדיון שבויים"?

מומלצים -

הקריאה הפומבית של יו"ר כחול לבן בני גנץ להקים ממשלת "פדיון שבויים" עם הליכוד לא נענתה בחיוב וגררה תגובות מכל רחבי הקשת הפוליטית. בכתבה ששודרה הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" סקר כתבנו נדב אלימלך מה חושבים על כך הפוליטיקאים. בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו תקפו: "גנץ יודע לנהל איתנו משא ומתן, זה לא רציני לתקוף אותנו ולהציב תנאים".

עוד דיווח אלימלך כי גנץ כינס את סיעתו ביום רביעי האחרון ושם החליטו חברי הסיעה להציע את היוזמה. בינתיים, גם באופוזיציה לא מתרשמים. יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הגיב בשתיקה רועמת ואילו יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף ואמר שמדובר בספין, "אני מרחם עליו". צפו בדיווח המלא - בראש העמוד

גנץ נשא אמש הצהרה ברקע הדיווחים בכלי התקשורת השונים על כך ששוקל מחדש להצטרף לממשלה לצורך קידום עסקת החטופים. כל זאת, ברקע דשדוש מתמשך בסקרים, אשר ברובם כבר אינו עובר את אחוז החסימה ושורה של חברי כנסת שליוו אותו ופרשו בחודשים האחרונים. הוא פנה לרה"מ נתניהו, לראש ולחברי הכנסת לפיד וליברמן בקריאה: "הגיעה העת לממשלת פדיון שבויים וגיוס לכל קצובה בזמן". עוד הציע כי "במשך חצי שנה נשלים את שתי המשימות האלו ונצא לבחירות. העקרונות יהיו שכהונת הממשלה תחל בעסקת חטופים שתשיב את כולם הביתה. נגבש בתוך שבועות מתווה שירות ישראלי שיגייס את אחינו החרדים ויקל על המשרתים. ולבסוף נודיע על תאריך בחירות מוסכם באביב 2026 ונעביר בהתאם חוק לפיזור הכנסת. זה מה שנכון לישראל".