מהומה בישיבת הממשלה: "זה יפגע באלפי לוחמים"

ישיבת הממשלה הבוקר (ראשון) הפכה לסוערת כאשר מהומה התעוררה על רקע ביטול הטבות המס לחיילים ושוטרים. השר חיים כץ פנה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ': "תביאו את ההטבות מול הגזרות". שר הביטחון ישראל כ"ץ הצטרף לביקורת: "מביאים בשורת טובות - אבל אפשר לחכות עם הגזרות של האוצר. דחיתם את זה כל שנה וזה יפגע במערך הלוחם".

השר סמוטריץ' השיב: "מביאים הטבות, אבל נכון שגם הסכם דוקלר שנותן הטבות מס לאנשי כוחות הביטחון חייב להתבטל". השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר: "זה יפגע באלפי חיילים לוחמים ואלפי שוטרים לוחמים ואלפי סוהרים בתפקידי לוחמי כליאה. אסור לעשות את זה".

בתוך כך, עימות נרשם בין השרה להגנת הסביבה עידית סילמן לשר הביטחון ישראל כ"ץ. סילמן: "יש לי כמה שאלות לשאול אותך על הפצ"ר החדש". כ"ץ עקץ: "אולי תספרי לנו מה קורה עם השרפות וזיהום האוויר ביהודה ושומרון". סילמן: "זה הכל אצל שר הביטחון, כבר חודשים מחכה להחלטה שלך".

בפתח הישיבה נתניהו נשא דברים. "אנחנו אמורים לקבל את גופתו של סגן הדר גולדין אחר הצהריים. יש לנו מורשת מהקמת המדינה - ממלחמת העצמאות עד מלחמת התקומה - להחזיר את חיילינו שנפלו בקרבות, ואנחנו עושים את זה".

נתניהו התייחס לתוכנית סיוע לבאר שבע, בסך של 1.2 מיליארד שקל: "זה כולל חיזוק בתנאים רבים, שהם חשובים לאזרחי באר שבע: רכבת קלה שתבוא עד בית החולים שאישרנו באישור נפרד, מגדל אשפוז חדש לסורוקה. אנחנו עוזרים שם בסייבר, במו"פ, בפיתוח, בפרנסה. זה כמובן חיזוק של כל הנגב. זה תואם את התוכנית שאני מוביל בזה שנים, יחד עם חבריי לממשלות ישראל לחזק את הדרום על ידי השילוב של תשתיות ממשלתיות ועידוד הסקטור הפרטי".

"במקביל, אנחנו מביאים היום סיוע נוסף למשרתי הקבע והסדיר. הדגש הוא על קבע, אם כי גם הסדיר נהנים. זה כולל קרן סיוע כלכלי, מענקים, תמריצים, הטבות ברכישת דירה, ואנחנו גם מכריזים על יום ממלכתי להוקרה למשרתים בצה"ל. אנחנו יודעים כמה זה מגיע להם, במיוחד לאור התפקוד המופתי שלהם וההקרבה הגדולה שלהם בשנתיים האחרונות במלחמת התקומה".

"בשורה נוספת - דירוג האשראי של ישראל הועלה היום על ידי סוכנות S&P, ויש לכך שתי סיבות: סיבה אחת - צריך להבין שהמעמד הגיאו-פוליטי של ישראל מאוד התחזק. הוא מאוד התחזק ביחס למה שהוא היה לפני ה-7 באוקטובר. ישראל נתפסת חזקה יותר, האיום הגיאו-פוליטי והביטחוני הגדול ביותר עליה - איראן - בפירוש שונמך, בלשון המקצוענים. איראן ספגה מכה גדולה, ישראל עלתה בכוחה, איראן ירדה בכוחה, והאיום הקיומי, שהיא איימה עלינו ועל האזור כולו - האיום הזה הורחק מאוד. זה בסיס אחד למה שמתרחש כרגע, אם כי לדעתי, סוכנויות הדירוג עדיין לא הפנימו לגמרי את השינוי הגדול שקרה כאן", אמר ראש הממשלה.