אושרה הצעת חוק עונש מוות למחבלים להצבעה שנייה ושלישית

הוועדה לביטחון לאומי בכנסת אישרה הערב (שלישי) להעלות להצבעה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק עונש מוות למחבלים של ח"כ לימור סון הר מלך והשר לביטחון לאומי איתמר גביר. ההצבעה על החוק תעלה למליאת הכנסת ביום שני הקרוב.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

על פי הודעת מפלגת "עוצמה יהודית" שחבריה יזמו את החוק, עונש המוות יינתן למחבלים שגרמו בכוונה תחילה למותו של אדם במסגרת מעשה טרור. העונש יבוצע בתלייה, ובפרק זמן של מוגדר של עד 90 ימים ממתן גזר הדין.

כמו כן נאמר בהודעה כי אין צורך בהחלטת פה אחד על מנת לתת את העונש, ולא תינתן אפשרות חנינה לאחר מתן גזר הדין.

השר בן גביר אמר על אישור הצעת החוק: "זהו רגע היסטורי של צדק למדינת ישראל. מי שבוחר לרצוח יהודים רק משום שהם יהודים - דינו אחד: מוות. לא עוד דלת מסתובבת של פיגועים, מאסרים ושחרורים. החוק הזה מחזיר את ההרתעה, מחזיר את הצדק, ומשדר מסר חד וברור לאויבינו: דם יהודי אינו הפקר".

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי בכנסת, ח"כ צביקה פוגל: "במציאות חריגה כמו שלנו, נדרשים כלים חריגים כדי להילחם בטרור. זהו חלק מהשינוי וחלק מהניצחון שעוד נזכה לציין. אני קורא לכל חברי מהקואליציה, להתאחד סביב החוק הזה ולהשלים את המהלך בהצבעה במליאה".

כזכור, בעוצמה יהודית דרשו להעביר את החוק עוד לפני העברת התקציב או לפחות במקביל אליו. הדבר הוביל למחלוקת בין המפלגה לבין שאר סיעות הקואליציה.