איזנקוט: "חודש בתוך המלחמה ח"כים בקואליציה דיברו איתי על הקמת ממשלה בראשותי"

יו"ר מפלגת "ישר!", רב-אלוף (מיל') גדי איזנקוט, התארח בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן וטען: "חודש אחרי תחילת המלחמה הגיעו אליי חברי כנסת מהקואליציה ודיברו איתי על האפשרות לעשות אי-אמון קונסטרוקטיבי ולהעמיד אותי בראש לפרק זמן קצר". "הניסיון הזה לא צלח, ובחודשים האחרונים הגעתי להבנה שהחובה שלנו היא להביא לניצחון על הממשלה ועל הקואליציה הרעה ביותר מאז הקמת המדינה", אמר.

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באותו כנס הציג יו"ר "ביחד" וראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, חלק ממסמך ביטחוני שכתב בינואר 2022 בנושא החלשת המשטר באיראן. בנט האשים את ראש הממשלה: "נתניהו זנח את התוכנית, שהייתה מגדילה את סיכויי נפילת המשטר". לדבריו של בנט, הוא הנחה אז להקים עשרות "צירי פעולה גלויים וחשאיים", שאחד מהם נועד לאפשר להשאיר את האינטרנט מחובר באיראן גם כשהמשטר מנסה לנתקו.