בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעו ליו״ר ש״ס אריה דרעי כי בלי גינוי לאמירות המסיתות שנשמעו נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר במהלך העצרת אתמול למען השתמטות בבני ברק - הדיון על חוק החנינה לעריקים יתבטל.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בעקבות כך, חברי המועצת חכמי התורה חותמים בשעה זאת על מכתב גינוי לדברי הרב יזדי נגד הרמטכ"ל. בתוך כך, בסיעת ש״ס החליטו להוציא הודעת גינוי בה נכתב: "האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש כלפי הרמטכ"ל בעצרת המחאה לכבודה של תורה שנערכה בבני ברק, אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועת ש״ס, שהנחיל לנו מרן רבינו עובדיה יוסף זי"ע וכפי שעלה בנאומו של מרן הראש"ל הגר"י יוסף שליט"א במהלך העצרת".

האמירות עוררו גל תגובות חריף מקיר לקיר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר: "שמעתי את האמירה המזעזעת בהפגנה אמש כנגד הרמטכ"ל אייל זמיר, שר צבאות ישראל. גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי כשמדובר במפקד העליון של צה"ל ושל חיילנו, בנינו ובנותינו. מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף וקורא לכולנו לנהוג בכבוד ובאחריות".

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב להסתה נגד הרמטכ"ל בעצרת נגד הגיוס בבני ברק: "אני מגנה בתוקף את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ״ל אמש בבני ברק. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה״ל ומפקדיו ששומרים על כולנו".

יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב בחשבון ה-X שלו: "החרדים מסיתים נגד הלוחמים שלנו, מתירים את דמו של הרמטכ"ל, ונתניהו והשרים שותקים כמו דגים. אף מילת גינוי, אף צו מעצר על הסתה לאלימות. החיילים שלנו גיבורים, הממשלה הזו היא ערימה של פחדנים".