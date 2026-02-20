סערה בעקבות חשיפת i24NEWS לדברי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בכנס פוליטי שמתכוון להקים ממשלת אחדות ולשבור את הגושים. הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו הפוליטי נדב אלימלך הביא את הדברים עם התגובות ותמלילים נוספים.

בחירות 2026 כבר כאן, ולמרות כל מה שעברנו בשלוש השנים וחצי האחרונות, לא צריך להיות מופתעים מאוד שהסוגיה המרכזית עומדת להיות שוב כן או לא ביבי.

בכנס של נפתלי בנט אתמול באפרת, מול קהל שהוא לב לבה של הציונות הדתית, הוא הסביר שצריך לפרק את הגושים ולפעול להקמת ממשלת אחדות. יום קודם, נזכיר, בנט אמר בנאומו בוועידת הנשיאים בירושלים שיש לשלוח הנהגה שכשלה הביתה - אך לא אמר מפורשות שלא יסכים לשבת עם נתניהו.

חבריו לגוש לא אהבו את האמירה שמכשירה לכאורה ישיבה עם ביבי. ליברמן כתב: אסור להתחבר לנתניהו בשום תנאי ובשום נסיבות. ולפיד סיכם: מסכים.

במסגרת גישת "סיום עידן החרמות" שבנט מקדם לאחרונה, כדי לא לסנדל את עצמו לגוש השינוי שמתקשה להתגבש ולהמריא, הוא אמר לקהל הימני שהוא גם לא מחרים את השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'.

יו"ר ישר גדי איזנקוט הגיב לבנט: "כל מי שנשא בתפקיד בשבעה באוקטובר, בהם חברי קבינט ובראשם רה"מ נתניהו - לא ראוי, לא כשיר - ואסור שיכהן בתפקידים ציבוריים".

אבל יש עוד מישהו בגוש השינוי שמסרב להתחייב שיחרים את נתניהו: בני גנץ, עם מסר דומה לזה של בנט.

תאריך לבחירות עדיין אין, ובאמת שקשה לחזות מה עוד יקרה כאן בשבועות ובחודשים הקרובים. דבר אחד בטוח - משעמם זה לא יהיה.