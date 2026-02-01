השופט עמית מגיב להדרתו מהאירוע בכנסת: "סטייה מצערת ממסורת וממלכתיות"

נשיא העליון יצחק עמית הגיב היום (ראשון) לאי הזמנתו לישיבת המליאה המיוחדת מחר. בפנייה לח"כ אפרת רייטן אישר עמית את הדיווח, ויצא נגד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה בטענה כי "מדובר בסטייה ממסורת חגיגית ששיקפה את ערך הממלכתיות ואת אופיו הלאומי של האירוע".

לדבריו, הוא מצר על כך שהשנה הוחלט לוותר על השתתפותו באירוע, שהיה לאורך השנים סמל לקשר בין רשויות השלטון.

נזכיר כי ההדרה עוררה סערה מוקדם יותר, כאשר יו"ר סיעת "העבודה-הדמוקרטים", ח"כ רייטן, תקפה בעצמה את אוחנה, ובפנייתה לשופט עמית ציינה: "נדאג שבכנסת הבאה תשוב הממלכתיות למשכן - ואיתה הכבוד הראוי לרשות השופטת. הכנסת הנוכחית, בהנהגתה הקיימת, אינה מייצגת את החזון הציוני, את הדמוקרטיה הישראלית או את רצון העם".

עוד הוסיפה כי "נוכחות נשיא העליון במעמד זה מסמלת את הכבוד ההדדי בין הרשויות. הפיכת סמלי שלטון לכלי ניגוח פוליטי היא מעשה הפוגע בחוסן הלאומי ובדמוקרטיה הישראלית. נדאג שבכנסת הבאה תשוב הממלכתיות למשכן - ואיתה הכבוד הראוי לרשות השופטת".