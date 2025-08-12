מילביצקי בדרישה למשטרה: "דין החקירה להיגנז מחוסר אשמה"

מומלצים -

יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מילביצקי אשר חשוד באונס, פנה באמצעות עורכי דינו לראש אגף חקירות במשטרה וטען: "דין החקירה להיגנז מחוסר אשמה ויפה שעה אחת קודם".

במכתב עוד טען מילביצקי כי "בחינה של הנושאים שעלו בחקירה, השאלות שנשאלו, מסמכים רבים נוספים הסובבים את האירועים מחייבים את סגירת תיק החקירה מחוסר אשמה וזאת ללא דיחוי נוסף".

מילביצקי מסר כי "העיתוי של פתיחת חקירה על אירועים ישנים שהיו ידועים למשטרה ולפרקליטות במשך שנים רבות ערב המינוי שלי לראשות ועדת חוץ והביטחון ובסופו של דבר לוועדת הכספים אינו מקרי. לא ארתע מחקירה פוליטית וגם לא מהניסיון לערוך לי משפט שדה. אמשיך במילוי תפקידיי ללא מורא וללא חשש. האמת לצידי ולא רחוק היום שבו היא תתברר לכולם".

בחודש שעבר מונה מילביצקי ליושב ראש ועדת הכספים של הכנסת. זאת למרות החקירה המתנהלת בעניינו בלהב 433 בחשד לעבירות מין ולהדחת עד. ועדת הכספים כידוע, נחשבת לאחת מהחשובות והיוקרתיות בכנסת. אחרי המינוי הרשמי, אמר הח"כ החשוד באונס: "לי אסור על פי הנחיה להתייחס לחקירה אבל אני רוצה להגיד שבין מה שיוצא בתקשורת לבין מה שהיה בפועל יש מרחק של שמיים וארץ".