סערה נרשמה היום (ראשון) בישיבת הממשלה, כאשר היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שזומנה לדיון שנערך בנושא פרשת הרוגלות, דרשה כי ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט ייכנס עימה - וסורבה. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יחד עם מזכירות הממשלה, הבהירו כי הקצין הבכיר לא יורשה להיכנס.

בתגובה לכך, היועצת המשפטית לממשלה, ופרקליט המדינה עמית איסמן נטשו בזעם את המקום, ומסרבים להשתתף בדיון. במקביל - המפכ"ל רנ"צ דני לוי, שהוזמן גם הוא לדיון, החליט שלא להגיע אליו לאחר שסורבה כניסתו של ראש אח"מ.

מוקדם יותר החודש הגישו חברי ועדת הבדיקה לשימוש ברוגלות מכתב התפטרות לשר המשפטים יריב לוין, בו הסבירו כי נוכח הנסיבות שנוצרו והמגבלות הקיצוניות שמבקשים להטיל על עבודתם, הם נאלצים לקבוע כי אינם יכולים לספק לציבור דין וחשבון אמין וממצה.

במכתבם טענו החברים כי מיום מינויים באוגוסט 2023 פעלו גורמים שונים, ובראשם גורמי האכיפה עצמם שעניינם אמור היה להיבדק, לשם סיכול פעילות הוועדה. לטענתם, גורמים אלו סירבו למסור מידע נדרש או לאפשר חקירת עדים מרכזיים, תוך הטחת האשמות והפצת קונספירציות באשר לתכלית הוועדה.