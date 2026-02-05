קטעים מושחרים ועשרות עמודים: נתניהו פרסם את תשובתו למבקר המדינה על שבעה באוקטובר

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (חמישי) את תשובתו למבקר המדינה, כחלק מחקירת מחדלי 7 באוקטובר. התשובה שהעביר, כוללת קטעים מושחרים ועשרות עמודים, המכילים בין היתר תמלילי דיונים ומסמכים, מצוק איתן ועד לבוקר שמחת תורה בשנת 2023. המסמך, שכולל 55 עמודים, כולל הסתת אחריות מהדרג המדיני - אל הדרג המקצועי-ביטחוני, לצד הטענה לפיה ראש הממשלה הוטעה על ידי הערכות מצב שגויות של המערכת.

"אני בטוח שכולם רוצים להגיע לחקר האמת לאירועי 7.10 ולמה שקדם להם. השבתי למבקר במשך ארבע שעות על שאלות נוקבות, ושישה ימים לאחר הפגישה, בתזמון יוצא דופן " בג"ץ נתן פתאום צו ביניים וצו על תנאי ועצר את עבודתו. אני רוצה להדגיש", אמר נתניהו.

"במשך כמעט שנתיים, המבקר עבד בחופש פעולה מלא, ללא התערבות המערכת המשפטית. אבל שישה ימים בלבד אחרי שמסרתי את תשובתי - בג"ץ החליט להיענות לבקשת היועמ"שית ולעצור את עבודת המבקר, שנועדה לחשוף את האמת. האם זו יד המקרה? אני אומר דבר פשוט - תשפטו אתם. חלק מהקטעים הושחרו מטעמים ביטחוניים, הגורמים המורשים יוכלו לעיין בהם", הוסיף.

נתניהו הוסיף: "כשהצגתי את הדברים בכנסת ובקבינט, הייתה תדהמה אצל רבים. הם נחשפו לדברים הפוכים ממה ששמעו בתקשורת בשנתיים האחרונות. המסמך כולל תמלילים של דיונים ביטחוניים ומסמכים לאורך 12 שנים, מצוק איתן ועד בוקר שבעה באוקטובר".

נתניהו התייחס לצו של בג"ץ, והוסיף: "חשוב לדרוש לבטל לאלתר את הצו, ולחדש באופן מיידי את עבודת המבקר, אבל שיהיה ברור – היא לא תחליף לוועדת חקירה. צריך לקדם הקמת ועדה לאומית שוויונית, בלתי תלויה, שתייצג את כל חלקי העם, הציבור באמצעות נציגיו יקבע את הרכב הוועדה, לא המשלה או בג"ץ. אי אפשר לטייח, אי אפשר להסתיר - כולם צריכים להשיב על הכל. אני אהיה הראשון שאתייצב בפני חברי הוועדה ואשיב על הכל".

בין הנקודות שעולות במסמך, ישנה הטענה לפיה המחדל היה בראש ובראשונה מודיעיני ומבצעי של צה"ל ושב"כ. ראש הממשלה טען כי "מעולם לא הוצגה לו התרעה" על תוכנית חמאס לפלישה המונית, אלא להפך - גופי הביטחון חזרו והדגישו בפניו כי חמאס "מורתע" ופניו להסדרה כלכלית.

בהמשך המסמך, ראש הממשלה דחה את המושגים "הכלה" ו"שקט" וטען כי מעולם לא היו חלק מהדירקטיבה הרשמית שלו. עוד כתב כי הוא זה שדחף לאורך שנים לפעולות התקפיות - בעוד שמערכת הביטחון היא זו שהמליצה פעמים רבות על ריסון כדי להימנע מהסלמה רחבה יותר.

נקודה נוספת היא הקונספציה של המכשול - "קיר הברזל". במסמך נכתב כי ראש הממשלה הונחה על ידי צה"ל שהמכשול התת-קרקעי והעילי נותן מענה מלא לאיום המנהרות והפשיטה. נתניהו טען בעדותו כי המערכת הצבאית הרגיעה את הדרג המדיני שהאיום המרכזי הוסר - דבר שהוביל לתחושת ביטחון מוטעית אצל כולם.

היבט נוסף שעלה, הוא המדיניות מול חמאס - והכסף הקטארי. ראש הממשלה הגן על מדיניות הכנסת הכספים מדוחא, בטענה שמדובר היה במנגנון הומניטרי למניעת קריסה אזרחית בעזה. עוד טען כי הדבר נתמך על ידי כל גופי הביטחון והדרגים המשפטיים, כחלק מניסיון לייצב את האזור מבלי להיגרר למלחמה כוללת בכל רגע נתון.

סוגייה נוספת היא סיכולים ממוקדים - בפרט של יחיא סינוואר. נטען כי הוא הנחה לקדם תוכניות לסיכול בכירי חמאס, כולל יחיא סינוואר. ראש הממשלה טען כי מערכת הביטחון הסתייגה מכך בתקופות מסוימות, או טענה שאין תנאים מבצעיים בשלים, מחשש שהדבר יוביל למלחמה רב-זירתית. הוא הזכיר מספר חיסולים שבוצעו לאורך השנים - וחשף לראשונה כי ישראל היא זו מאזן פוקהא במרץ 2017, שהיה בכיר הזרוע הצבאית של חמאס ואחראי על הכוונות פח"ע.

בהמשך המסמך, ראש הממשלה הזכיר את השעות שקדמו למתקפה, וטען כי לא עודכן בזמן אמת על הסימנים המעידים שהצטברו בלילה שבין ה-6 ל-7 באוקטובר, בהם הפעלת כרטיסי ה-SIM או התייעצויות בכירי הצבא. הוא הדגיש בעדותו כי "עודכן רק ב-06:29 עם תחילת המתקפה", ו"פעל מיד להכרזת מלחמה וגיוס מילואים".

היבט נוסף הוא התנגדותו לתוכנית ההתנתקות ולנסיגה מרצועת עזה. הוא סיכם וטען כי התריע כבר ב-2005 שההתנתקות תהפוך את עזה לבסיס טרור של חמאס, וכי המציאות הוכיחה שצדק באזהרותיו האסטרטגיות לאורך השנים, אך המערכת הביטחונית והמודיעינית כשלה במימוש ההתרעות הללו בשטח.

המסמכים ותמלילי הדיונים

אחד המסמכים שצורפו לתשובה הוא תמליל מתוך הערכת מצב שקיים ראש השב"כ רונן בר במהלך הלילה והסתיימה בשעה 5:15 - כרבע שעה לפני תחילת הטבח. הפרטים התקבלו במשרד ראש הממשלה בשעה 9:47, ומהם עלה כי בר ציין שקיים סיכוי נמוך ליציאה למערכה רחבה לאור היעדר אינדיקציה מודיעינית, וכי קיימת הנחה מובילה שבצד השני ישנו דווקא חשש מפעילות התקפית מצד ישראל.

"סיכוי נמוך למערכה רחבה. מוכנות בינונית חשאית כדי לא לייצר מיס-קלקולציה. מוכנות לתגובה: לעת עתה להימנע מפעילות רחבה שלנו - כדי להימנע ממיס-קלקולציה", נכתב. עוד הוסיף ראש השב"כ, כי אירוע בשבת הוא חריג, ויש להיזהר ממהלכים לא זהירים. בהמשך, ראש השב"כ להימנע מפעילות רחבה של ישראל, בדגש על פעולות איסוף, כדי להימנע ממיס-קלקולציה של הצד השני.

במסמך שחשף ראש הממשלה נכתב גם כי "במערכת הביטחון היו סבורים שההתרעה בארגון הטרור חמאס נשמרה", ואף כי "המחלוקות הפנימיות בחברה הישראלית באותה התקופה היוו גורם מרסן עבור חמאס, ולא ההיפך".

כמו פורסמה תמונת מצב של אמ"ן מה-14 בספטמבר 2023, שלושה שבועות לפני ה-7 באוקטובר, בה נכתב גם כן כי המצב הפנימי בישראל הינו גורם מעצב מרכזי בהערכת המצב של חמאס, וכי יש לישראל השפעה מרסנת ברצועת עזה והזדמנות רב-זירתית.

"חמאס תופסת את ישראל כמסוכנת יותר וכצפויה פחות, דבר המהווה גורם נוסף בהערכת המצב התנועתית המרסן מנקיטת פעולה צבאית… עבור הנהגת הרצועה ניתוח הסיכון שבפעולה ישראלית הינו הצדקה נוספת לאסטרטגיית שימור השקט שבה דוגלת ההנהגה גם כך", נכתב.

עשרה ימים לפני הטבח, גלנט, בר ונציג אמ"ן אמרו בהערכת מצב אצל נתניהו כי חמאס לא מעוניין בהסלמה. ראש השב"כ אמר: "הם מאוד לא רוצים להיכנס לסובב לחימה". גלנט חיזק את הדברים ואמר: "חמאס מאותת על הרצון שלו בהסדרה ממושכת וזה גם האינטרס שלנו. להערכתי חמאס לא רוצה לחימה עכשיו".

במסמך נוסף נכתב כי בחודשים שלפני הטבח, הרמטכ"ל הלוי וראש השב"כ בר חשבו שאין טעם לגעת בסינוואר. ראש השב"כ אמר: "סינוואר הוא מנהיג מפוכח, הוא לא מוכן לאותה מלחמת תקומה".

שר הביטחון גלנט אמר: "חמאס איבד חלק ניכר מיכולותיו. פעם הוא היה יכול לעשות הרבה דברים, ללכת דרך המנהרות, לפרוץ בפעולות מעל הקרקע, היום נשאר לו רק ירי הרקטות, ש-95% מהם מסוכלות בישראל".

עוד נטען כי בדיון הערכת מצב אצל נתניהו, במאי 2023, אחרי ירי רקטות מעזה, נתניהו הורה על תגובה עוצמתית שתעביר מסר הרתעתי לאזור, ושאל את הנוכחים אם יש מוכנות לסיכול צמרת חמאס, סגן ראש השב"כ וראש אמ"ן אמרו שאין מוכנות כזאת.