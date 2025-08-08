בן גביר לרמטכ"ל: "תלמד מהמשטרה לציית לדרג המדיני"

מומלצים -

ראש הממשלה נתניהו החליט לבצע השתלטות על העיר עזה ולא כיבוש שלה, כך דיווח הערב (שישי) הכתב הפוליטי נדב אלימלך ב"קבינט שישי". בניגוד לדיווחים במהלךהשבוע האחרון, נתניהו החליט בסופו של דבר להביא תוכנית מרוככת. הפעולה תחל בעיר עזה, בהמשך ככל שיתקדמו ינסו להגיע גם למחנות המרכז. השלמת הפעולה צפויה להיות עד לתאריך הסמלי - ה-7 באוקטובר.

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, הוא שותף לנושא הריכוך הזה. לעומתו השרים גדעון סער בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר נמצאים בציר השני שרצה כיבוש מלא. בסופו של דבר התקבלה תוכנית ביניים בין ראש הממשלה לרמטכ"ל. משמעות ההחלטה היא ששנתיים לאחר הטבח, ישראל עדיין תהיה במלחמה ברצועת עזה. כמיליון עזתים יתפנו דרומה, רק אז צפויה להתחיל פעולה נוספת במחנות המרכז.

בניגוד להצרות, הקבינט למעשה לא שולל עסקה חלקית. אם חמאס יאמר בזמן הקרוב שיש אפשרות להגיע לעסקה חלקית, הממשלה תלך למתווה ויטקוף.

בדיון הזהיר הרמטכ"ל אייל זמיר את השרים מכך ש"אין מענה הומניטרי לאותם מיליון איש, אותם עזתים שנעביר. הכל יהיה מורכב", זמיר עקץ את השרים, וביקש מהם: "תסירו את החזרת החטופים ממטרות הלחימה".

השר בן גביר ענה לו: "תפסיק לדבר אל התקשורת - אנחנו רוצים הכרעה. כולנו דואגים לחטופים, אבל גם לחיילים וללוחמים שדורשים ניצחון. כל הזמן יש תדרוכים של גורמים בצבא. בן גביר הוסיף "תלמדו מהמשטרה איך מצייתים להחלטות הדרג המדיני".

גם היועצת המשפטית לממשלה, שפוטרה השבוע על ידי הממשלה, הגיעה לדיון הזה ואמרה לשרים: "אתם לא יכולים לעשות כיבוש בלי לקחת אחריות?".

נתניהו השיב לה: "מאיפה הבאתם את הכיבוש? אנחנו רוצים להשתלט על השטח כמו שעשינו עד עכשיו".