לפיד זועם: "הממשלה הזאת רוצה תקשורת כנועה ונשלטת"

ישיבות הסיעה השבועיות נפתחו היום (שני) בכנסת. ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס בפתח ישיבת סיעת מפלגתו יש עתיד, לחוק השידורים ואמר: "היום החלו דיוניה של ועדת סתימת הפיות שהקימה הממשלה. התקשורת שהם רוצים כאן: תקשורת כנועה, מפוחדת, נשלטת"

עוד אמר לפיד: "מה שמונח על שולחן הוועדה הוא לא רפורמה. זה מסע של שיסוי וסתימת פיות נגד התקשורת החופשית. המטרה היא לסתום לכם את הפה. זו השתלטות עויינת על כלי התקשורת".

יו"ר כחול לבן בני גנץ הציג את מתווה המילואים של מפלגתו: עד 100 ימים בשלוש שנים, התראה של לפחות שלושה חודשים לקריאה והגדלה של מערך המילואים והקבע ראשוני.

גנץ הסביר את הרעיון: "המילואמניקים הם קבוצה קטנה ששומרת על כולנו, ובלעדיה לא היינו יכולים לשרוד. הגיע הזמן שהמדינה תגיד חלאס, אין שום הצדקה להמשיך לקרוא למאה ימי מילואים בשנה לאף מילואמניק או מילואמניקית. התוכנית שלנו תטפל במעטפת כולה אבל גם קובעת שהחל משנת 2027 נחזיר את המילואמניקים לשגרה. נחזיר את המילואמניקים לכלכלה, ללימודים ולעבודה. נחזיר את האבות והאמהות לילדים שלהם שמחכים יותר מדי זמן."

בן גביר התייחס לחוק המוות למחבלים בישיבת הסיעה של עוצמה יהודית כשהוא עונד את הסיכה הצהובה החדשה שעליה מצויר חבל תלייה: "החוק יעמיד בסכנת חיים את גיבורי התרבות של טיבי ועבאס". עוד התייחס בן גביר לדיווחים בנוגע לכוונה להרוס 14 מאחזים: "ראש הממשלה, אין לך שום מנדט לעשות זאת - הבהר בקולך שזה לא יקרה"

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן התייחס בישיבת סיעתו למינוי ראש המוסד גופמן: "אסור שביטחון ישראל יהיה תלוי בנאמנות אישית. מינוי לתפקידים כמו ראש שב"כ או ראש מוסד חייב להתבסס רק על דבר אחד: מקצועיות חסרת פשרות. לא אינטרס אישי, לא פוליטיקה, לא נאמנות לשליט". עוד תקף גולן את נתניהו: "מי שהמיט על ישראל את האסון החמור בתולדותיה - לא יכול למנות איש לתפקיד ביטחוני. מי שמסובך בפרשות שחיתות, מי שכשל, מי שמעמיד את עצמו מעל למדינה, לא יכול לקבוע מי יעמוד בראש השב"כ, מי יעמוד בראש המוסד, ומי ישמור על הילדים שלנו".